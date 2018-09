'Hein Vanhaezebrouck krijgt zijn boodschap niet verkocht'

Hoe zou Roger Vanden Stock zich dezer dagen voelen? Bijna alle fundamenten waarop Anderlecht de afgelopen jaren werd gebouwd zijn afgebroken, alsof er niets uit het verleden nog deugt. Natuurlijk was de modernisering noodzakelijk en moest het stof van oubolligheid dat over de vereniging hing worden weggeblazen. En uiteraard was de familiale verankering op termijn geen goede zaak. Maar op zo'n groteske manier is een club nog maar zelden van stijl veranderd.

