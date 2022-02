Rode lantaarn Beerschot heeft zondagavond op de 27e speeldag van de Jupiler Pro League aan een strohalm gegrepen tegen Kortrijk. De Antwerpenaren bogen een 0-1 achterstand nog voor rust om in een 2-1 overwinning.

Kortrijk is het spoor helemaal bijster na vier opeenvolgende competitienederlagen en is terug te vinden op de twaalfde plaats met 34 punten. Beerschot blijft laatste, maar loopt met 16 punten wel in tot zeven punten op voorlaatste Seraing. Beerschot, dat een rist spelers moest missen met een coronabesmetting, was voor eigen publiek voor de zoveelste keer op achtervolgen aangewezen na een snelle Kortrijkzaanse tegengoal van Marlos Moreno (10.).

Precies op het halfuur plaatste thuisspeler Felipe Avenatti zichzelf in de schijnwerpers. Hij ramde de bal in de linkerbovenhoek en hing de bordjes zo opnieuw in evenwicht tegen zijn voormalige werkgever. De Uruguayaan doorbrak daarmee een hele lange droogte van 17,5 maand zonder competitiedoelpunt in de Jupiler Pro League. Zijn huidige werkgever incasseerde die laatste treffer. Jongeling Ilias Sebaoui (42.) bracht de Ratten op slag van rust zowaar op voorsprong met een plaatsbal in de rechterbovenhoek die via de deklat in doel caprioleerde. Marko Ilic verijdelde onheil met een noodzakelijke redding op een schot van Lawrence Shankland in blessuretijd.

In de tweede helft had het thuisteam maar één missie en dat was standhouden. De score veranderde niet meer, waardoor het in zijn opzet slaagde en terug iets meer mag hopen op een schijnbaar onmogelijk verlengd verblijf in de hoogste Belgische voetbalafdeling.

Eerder op de dag haalde Racing Genk het in de eigen Cegeka Arena met 2-0 van een zwak Standard en verloor koploper Union Sint-Gillis met 0-1 van Sint-Truiden na een late penaltymisser van Dante Vanzeir. Nummer drie Club Brugge profiteerde van de misstap van de leider door zelf met 2-0 te winnen van Charleroi. Mats Rits was de gevierde man met twee goals.

