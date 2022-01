Rode lantaarn Beerschot heeft zaterdagavond nog een keer kunnen winnen op de 23e speeldag van de Jupiler Pro League. Het boog een 0-1 achterstand tegen OH Leuven om in een 3-1 zege, de derde van het seizoen. Beerschot blijft laatste met 12 punten, OHL staat twaalfde met 26 punten.

Siebe Schrijvers (8.) bezorgde de Leuvenaars een vroege voorsprong. Hij kreeg veel ruimte om uit te halen en verraste met een zwabberbal Wouter Biebauw. Beerschot liet zich niet kennen en hees zich via Mauricio Lemos (24.) op gelijke hoogte. De Uruguayaan gaf Runar Alex Runarsson het nakijken met een knappe vrije trap. De thuisploeg rook bloed en pakte zowaar de leiding via Joren Dom (38.). De overwinning kwam na rust niet meer in gevaar. Het was integendeel een alerte Runarsson die aanvankelijk verder onheil verijdelde voor de bezoekers. In blessuretijd bediende Raphael Holzhauser mede-invaller Jan Van den Bergh (90.+1) nog voor de 3-1.

Op hetzelfde tijdstip was Stayen het toneel voor Sint-Truiden tegen Seraing (3-1), waar het venijn in de start zat in de eerste helft. Daichi Hayashi (40.) opende de score voor de Truienaars en Yahya Nadrani (44.) hing de bordjes niet veel later in evenwicht. Christian Bruls (78.) verzilverde in het slot eerst een strafschop, alvorens Taichi Hara (90.+5) er finaal nog 3-1 van maakte. Door de nederlaag ziet Seraing, voorlaatste in de stand, Beerschot tot op zeven naderen punten. Sint-Truiden klimt dan weer naar de elfde plaats met 27 punten.

Eupen behaalt gelijkspel na covidperikelen

KV Kortrijk raakte eerder op de dag in eigen huis niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen KAS Eupen, dat de voorbije weken af te rekenen had met een stevige coronagolf.

Het was Julien Ngoy die de bezoekers na 23 minuten spelen in het Guldensporenstadion tegen de gang van het spel in op voorsprong bracht. Met een schuiver in de verste hoek liet hij thuisdoelman Marko Ilic kansloos (0-1). Pas in het begin van de tweede helft volgde de gelijkmaker van de Kortrijkzanen, via Billel Messaoudi. Nadien ging de voet wat van het gaspedaal bij de thuisploeg, waardoor de wedstrijd meer in evenwicht kwam. Gescoord werd er niet meer. Met 33 punten op de teller komt KVK op een met KV Mechelen gedeelde zevende plaats, Eupen is met zeven punten minder gedeeld elfde.

