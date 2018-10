Heleen Jaques: 'Mijn carrière is al geslaagd. Alles wat er bijkomt, is bonus'

In een play-off tegen Zwitserland (5 en 9 oktober) proberen de Red Flames de voorlaatste horde richting WK te nemen. Daarbij wordt gerekend op Heleen Jaques, verdediger bij Fiorentina en sinds deze zomer ook bekend als Sporza-analiste. Sport/Voetbalmagazine had met de West-Vlaamse Red Flame een babbel over verleden, heden en toekomst.