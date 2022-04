De Scooore Super League kent al voor het vijfde jaar op rij dezelfde kampioen met RSCA Women, maar hoe is het gesteld met het vrouwenvoetbal in België? Knack vroeg het aan ex-Red Flame en analist Heleen Jaques.

Anderlecht domineert al jaren de Super League. Dit seizoen pakte het zijn vijfde titel, maar was het wel erg spannend met OH Leuven. Hebben de Leuvense vrouwen hen bijgehaald of boerde Anderlecht achteruit?

Heleen Jaques: 'Het zal de twee zijn, maar Anderlecht laat uitschijnen dat hun ploeg iets minder was. Ik zei al dat ze in het seizoensbegin veel blessures kenden en dat scheelt voor Anderlecht een slok op een borrel. Het team bezit veel individuele kwaliteit, maar de bank is minder straf. OHL heeft een bredere kern, die ook nog eens een stuk jonger is.'

OH Leuven heeft de toekomst?

Jaques: 'Zij niet alleen. Standard en Genk zijn jonge ploegen waar we het beste nog niet van hebben gezien en ook Club Brugge toont zich bijzonder ambitieus. Gent kent een minder seizoen, maar is al jaren een vaste waarde. Zij zullen zeker terugvechten. Het zou best kunnen dat de titelstrijd de komende jaren nog een stuk spannender wordt.'

In 2018 zei je in Knack: 'Het Belgische vrouwenvoetbal is te lang in de hobbysfeer blijven hangen.'

Jaques: 'Ik sta nog altijd achter die uitspraak. We zijn op de goede weg, maar ik vind dat men nog steeds onderschat hoe professioneel men in het buitenland werkt. Vroeger liepen we te voet, tegenwoordig rijden we al met de auto, maar de echte toplanden zitten in een tgv. Als we op onze lauweren rusten, dan blijft die kloof bestaan. Dat is ook een kwestie van middelen en die zijn jammer genoeg nog niet bij alle clubs aanwezig.'

In juli neemt België deel aan het Europees Kampioenschap. Wat verwacht u ervan?

Jaques: 'Met IJsland, Frankrijk en Italië lootten we drie bijzonder sterke tegenstanders, landen die al jaren inzetten op vrouwenvoetbal. Toch leven de Red Flames zonder angst naar dat toernooi toe. De ploeg zit in een geweldige flow.'

Red Flame Justine Vanhaevermaet zei in Knack: 'We gaan dat EK gewoon winnen.'

Jaques: 'Ik ben blij dat Justine zo ambitieus is, maar dat zou toch een enorme stunt zijn. Ik snap waarom ze het zei. Je moet een doel hebben en als je er niet in gelooft, dan gebeurt het zeker niet. De ploeg zal boven zichzelf uit moeten stijgen.

'De sterkte van de Red Flames is dat het een eendrachtig team is, waarin onze sterren volop de ruimte krijgen. Iedereen werkt zich uit de naad voor Tessa Wullaert, Janice Cayman en Tine De Caigny, de meisjes die het verschil maken.'

U was erbij vijf jaar geleden op het laatste EK. Staat deze ploeg verder?

Jaques: 'Dat sowieso. Vandaag beschikt de nationale ploeg over een uiterst professionele omkadering, bijna op het niveau van de Rode Duivels. In 2017 stonden we nog maar aan het begin van dat verhaal. Er is een duidelijke visie, een duidelijk spelsysteem en conditioneel zijn de speelsters grote stappen aan het zetten. Dat veel Flames die het EK van 2017 meemaakten er nog steeds bij zijn, is een enorm voordeel. Zij weten wat ze kunnen verwachten.'

Lees het volledige interview deze week in Knack of in de Plus-zone.

