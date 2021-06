Maandag hebben de Rode Duivels hun eerste coronaprik gekregen, maar niet iedereen maakte daar gebruik van. Volgens verschillende Belgische media zou zelfs de helft geweigerd hebben. Om 14u30 komt bondscoach Roberto Martínez met meer uitleg.

Waarom de verschillende Rode Duivels het vaccin weigerden, is niet duidelijk. Volgens informatie van Het Laatste Nieuws zou het om spelers gaan die al eens besmet zijn met het virus of om andere persoonlijke redenen. Bij de spelers die corona al hebben gehad zitten onder meer Simon Mignolet, Matz Sels, Jan Vertonghen, Axel Witsel, Yannick Carrasco en Eden Hazard.

'Op basis van medische redenen werd besloten de vaccinatie voor sommige spelers uit te stellen', klinkt het bij de bond volgens Het Nieuwsblad. Maar dat zoveel spelers een coronavaccin weigerden, lokt heel wat kritiek uit. De Rode Duivels kregen namelijk voorrang in de campagne, net als de olympische atleten voor Tokio.

De Belgische voetbalbond hoopte aanvankelijk om het Johnson&Johnson-vaccin te krijgen, waarbij slechts één dosis nodig is. Maar aangezien mensen jonger dan 41 jaar dat vaccin niet mogen krijgen, ging de voetbalbond over op Pfizer. Daarbij zijn twee dosissen nodig, eentje voor het EK en eentje erna.

