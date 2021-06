Maandag hebben de Rode Duivels hun eerste coronaprik gekregen, maar slechts de helft maakte daar gebruik van. Volgens bondscoach Roberto Martínez wordt de hele kwestie opgeblazen. 'Dit gaat nergens over. We volgen de richtlijnen van de UEFA wat betreft onze bubbel.'

Waarom de verschillende Rode Duivels het vaccin weigerden, is niet duidelijk. Volgens informatie van Het Laatste Nieuws zou het om spelers gaan die al eens besmet zijn met het virus of om andere persoonlijke redenen. Bij de spelers die corona al hebben gehad zitten onder meer Simon Mignolet, Matz Sels, Jan Vertonghen, Axel Witsel, Yannick Carrasco en Eden Hazard.

'Op basis van medische redenen werd besloten de vaccinatie voor sommige spelers uit te stellen', klinkt het bij de bond volgens Het Nieuwsblad. Maar dat zoveel spelers een coronavaccin weigerden, lokt heel wat kritiek uit. De Rode Duivels kregen namelijk voorrang in de campagne, net als de olympische atleten voor Tokio.

De Belgische voetbalbond hoopte aanvankelijk om het Johnson&Johnson-vaccin te krijgen, waarbij slechts één dosis nodig is. Maar aangezien mensen jonger dan 41 jaar dat vaccin niet mogen krijgen, ging de voetbalbond over op Pfizer. Daarbij zijn twee dosissen nodig, eentje voor het EK en eentje erna.

Om 14u30 reageerde bondscoach Roberto Martínez op de hele heisa. 'Ik wil eerst en vooral iedereen bedanken voor deze kans die we krijgen', ging de Spanjaard van start. 'We maken van een mug een olifant. Iedereen beseft hoe belangrijk het vaccin is voor onze gezondheid en veiligheid. Bij de trainersstaf is iedereen gevaccineerd en iedere speler zal gevaccineerd worden tussen nu en het einde van het toernooi. Dat is een persoonlijke en medische keuze en blijft ook privé. Sommige internationals beschikken al over antilichamen en de meeste spelers zijn al gevaccineerd. Maar laat me duidelijk zijn: we zijn voor vaccinaties en zijn iedereen dankbaar voor deze kans.'

Geen De Bruyne tegen Rusland

Verder gaf Martinez ook wat meer uitleg bij de toestand van Kevin De Bruyne. 'Kevin De Bruyne zal waarschijnlijk niet klaar geraken voor de eerste wedstrijd', legde Martinez uit. Hij nuanceerde vervolgens door te stellen dat er nog geen zekerheid over zijn situatie is.

'Hij zal zeker klaar geraken voor het EK', ging de bondscoach verder. 'Bij een operatie had hij het EK kunnen vergeten. Ik heb dagelijks contact met hem. We evalueren zijn situatie. Pas volgende week kunnen we echt zien waar we staan met hem en wanneer hij speelklaar zal geraken. Hij moet nu nog rusten.'

