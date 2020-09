Een hoop spelers heeft momenteel geen contract, maar welke toppers zitten daar nog tussen? Clubs zouden misschien eens een blik moeten werpen op dit elftal, dat volledig gratis te verkrijgen is.

Doelman: Michel Vorm (36)

Doelman: Michel Vorm (36)In doel kiezen we voor een oude rot met Michel Vorm. De Nederlander begon zijn carrière bij Utrecht, waar hij zijn opleiding kreeg, en stond daar vijf jaar onder lat. In 2011 stak het Kanaal over naar Swansea City en later Tottenham, waar hij tweede doelman was na Hugo Lloris. In Londen kwam hij wel nog aan enkele wedstrijden, maar na slechts één wedstrijd vorig seizoen zoekt de Nederlander nu naar een nieuwe club.Centrale verdediger: Nathaniel Clyne (29)Bekend als een van de grootste Engelse talenten van zijn tijd belandde Nathaniel Clyne in 2015 bij Liverpool. Nadat hij zijn opleiding kreeg bij Crystal Palace en doorbrak bij Southampton, was het nu tijd voor het grote werk. Vijf jaar later moet hij echter de deur achter zich dichttrekken bij de Reds. Enkele blessures en de daaropvolgende concurrentie van fenomeen Trent Alexander-Arnold bleek te hoog gegrepen en ook tijdens zijn uitleenbeurt aan degradant Bournemouth kon hij niet overtuigen.Centrale verdediger: Branislav Ivanovic (36)Na avonturen bij Chelsea en Zenit Sint-Petersburg is Branislav Ivanovic toe aan zijn laatste hoofdstuk als profvoetballer. Bijna negen jaar verbleef de Servische verdediger in Londen, waar hij driemaal kampioen werd en in 2012 de Champions League won. In januari 2017 besloot hij naar Rusland te trekken waar hij de voorbije twee seizoenen kampioen werd met Zenit. Nu zou Ivanovic echter voor een terugkeer naar de Premier League staan, want Everton zit in polepositie om de Serviër gratis aan te trekken.Centrale verdediger: Ezequiel Garay (33)Nog een ex-verdediger van Zenit in dit lijstje. Ezequiel Garay heeft er al een mooie carrière op zitten met passages bij Benfica, Real Madrid en tot dit jaar ook Valencia. Maar daar vertrok de 33-jarige Argentijn met slaande deuren. Volgens Garay begon de Spaanse club een lastercampagne tegen hem nadat hij vorige zomer een nieuw contract afwees. Verwijten slingerden heen en weer en Garay besloot Los Che te verlaten. Real Sociedad en enkele Turkse ploegen zouden interesse hebben in de verdediger.Middenvelder: Lucas Biglia (34)Lucas Biglia, bij Anderlecht nog goed voor vier titels, is op zoek naar een nieuwe club nadat zijn contract bij AC Milan verliep. De 34-jarige Argentijn speelde de voorbije zeven jaar in Italië bij Lazio en de rossoneri uit Milaan, waar hij het voorbije seizoen nog nauwelijks aan spelen toekwam. Nadat AC Milan liet weten dat het zijn contract niet zou verlengen, kwamen er meteen geruchten dat Anderlecht interesse zou hebben. Dat zal echter niet gebeuren, want Biglia wil terug naar zijn vaderland Argentinië.Middenvelder: Hatem Ben Arfa (33)Voorbestemd voor de absolute top kon Hatem Ben Arfa pas op zijn 29e bij PSG echt meedoen voor de prijzen. Daarvoor speelde de Fransman voor Lyon, Marseille, Newcastle, Hull City en Nice. Maar bij PSG lukte het niet en al na één seizoen werd zijn contract verbroken. Daarna belandde hij nog bij Rennes en Valladolid. Het is niet de eerste keer dat Ben Arfa zonder contract zit, ook in 2015 en 2018 was dat het geval. Laten we zeggen dat hij er ervaring mee heeft.Middenvelder: Mario Götze (27)Nog zo'n speler die voorbestemd was voor de absolute top. Mario Götze brak helemaal door onder Jürgen Klopp bij Borussia Dortmund, ging dan voor bijna 40 miljoen naar Bayern en scoorde zelfs de winnende treffer voor Duitsland in de WK-finale van 2014 tegen Argentinië. De wereld lag op zijn 22e aan zijn voeten, maar toen liep het mis. Enkele blessures, mislukte passages bij Bayern en Dortmund en een mysterieuze stofwisselingsziekte later zoekt Mario Götze op zijn 27e naar een team dat zijn carrière weer van de grond kan halen.Rechterflank: Antonio Valencia (35)U kent hem vooral als de speler die jarenlang de flanken van Manchester United afliep. Na tien jaar, twee Engelse titels en Europa Leaguewinst verliet de Ecuadoriaan vorig seizoen het vertrouwde nest voor zijn thuisland. Maar na één seizoen, waarin hij maar zeven wedstrijden speelde, vond hij het al welletjes. Nu zouden vier MLS-clubs geïnteresseerd zijn in de rechtsachter.Linkerflank: José Callejon (33)Een van de weinige spelers uit deze lijst, die misschien wel het maximum uit zijn carrière heeft gehaald en nog niet op een dood punt in zijn carrière staat, is José Callejon. De Spaanse flankaanvaller kende zijn opleiding bij Real Madrid en speelde ook enkele seizoenen bij de hoofdmacht van de Koninklijke. Op zijn 26e had hij echter door dat hij nooit een basisplaats kon krijgen bij Real en trok naar Napoli, waar hij een publiekslieveling werd. Maar nu stopt dat verhaal ook. Callejon zou willen terugkeren naar Spanje bij Villarreal.Aanvaller: Mario Mandzukic (34)Hij heeft zowat alle topcompetities aangedaan met Bayern München, Atlético Madrid en Juventus. Vorig seizoen verliet hij Europa echter voor het Qatarese Al-Duhail om wat oliedollars binnen te rijven. Daar speelde hij vijf wedstrijden vooraleer de competitie werd stopgezet door corona en hij zijn contract stopzette, na amper zes maanden in de woestijn. Zijn naam viel in Jan Breydel, maar de salariseisen zouden te hoog zijn voor Club. Een nieuw avontuur in Italië lijkt momenteel waarschijnlijker.Aanvaller: Edinson Cavani (33)Palermo, Napoli en PSG, overal waar hij kwam, scoorde Edinson Cavani bij de vleet. Maar bij de Franse grootmacht stopte het verhaal deze zomer nadat de club zijn contract niet meer wou verlengen. Cavani werd met zijn 33 te oud geacht voor het team en PSG had met Mauro Icardi al een geschikte opvolger in de rangen. Als topschutter aller tijden van PSG is de Uruguyaan nu op zoek naar een nieuwe club, maar dat zal niet makkelijk worden met een salaris van meer dan 10 miljoen euro per jaar. Benfica zou in polepositie zitten.