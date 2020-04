Uit onderzoek van Sport/Voetbalmagazine blijkt dat bij onze profclubs te weinig jeugdspelers doorstromen naar het eerste elftal. Hoe komt dat?

Henk Mariman is zeer goed geplaatst om die vraag te beantwoorden. Hij is op dit moment academy manager van Oud-Heverlee Leuven. Daarvoor was hij hoofd opleiding bij Germinal Beerschot en bij Club Brugge. Bovendien reisde hij jarenlang de wereld rond om voor Double Pass jeugdopleidingen te adviseren.

Sport/Voetbalmagazine legde hem het probleem voor van de povere doorstroming van beloften naar het eerste elftal bij onze profclubs. Ligt dat aan de kwaliteit van de opleiding en van de spelers? Of ligt het aan het beleid van de clubs, dat doorgaans meer gericht is op inkomende transfers dan op het begeleiden van de doorstroming van eigen jeugd naar het eerste elftal?

Henk Mariman: 'In wezen schieten de meeste spelers die uit de jeugd komen tekort om meteen te kunnen aansluiten bij het eerste elftal. De correctie in de postformatieperiode is superbelangrijk.'

'Hoe groot de kloof is, hangt af van het niveau van de spelers die je aanlevert, maar ook van hoe je opleiding verankerd is in het eerste elftal', vervolgt Mariman. 'In veel gevallen zie je dat jeugdspelers die bij de A-kern komen daar geen stimuli meer krijgen om die laatste stap te kunnen zetten. Het individueel proces moet vooral in het eerste elftal worden doorgezet met een duidelijk individueel plan. Ook de trainingsomvang en het aantal speelminuten zijn cruciaal. Die jongens moeten voldoende speeltijd krijgen. Hun proces moet verder gemonitord worden.'

Op zichzelf aangewezen

Mariman vindt dat het eropaan komt om een speler klaar te krijgen tegen dat zijn kans komt. 'Die komt niet altijd op het verwachte moment. Zelfregulatie is daarvoor de sleutel.'

'Vanaf 13 jaar moeten we spelers stap voor stap leren omgaan met hun eigen proces', vindt hij. 'Ze moeten zelf aan de slag gaan met hun sterke punten en met hun werkpunten, maar ook met tegenslagen. Er komen namelijk momenten dat ze op hun positie niet de nummer 1 zullen zijn. We moeten jeugdspelers de tools aanreiken om daarmee om te gaan.

Mariman vervolgt: 'Een speler is de architect van zijn eigen loopbaan. Hij moet een hoge graad van zelfstandigheid bezitten wanneer hij de stap zet. Dat kunnen we van jongs af aan stimuleren door hem minder top-down te benaderen en met hem meer de interactie aan te gaan. Door hem zelf een actieplan te laten opstellen en hem dat aan de staf te laten presenteren.'

'Coaches spelen nog te vaak de onderwijzer die alles beter weet. In een eerste elftal is de speler op zichzelf aangewezen.'

Lees het volledige interview met Henk Mariman in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van 22 april.

