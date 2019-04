Op 1 mei gaat Henk Mariman van start in zijn nieuwe job van academy manager van Oud-Heverlee Leuven. Drie vragen aan het ex-head of football development van Double Pass. 'Ik ben intussen beïnvloed door Engelse, Duitse, Hongaarse, Amerikaanse, Deense, Japanse en ook Braziliaanse benaderingen.'

Waarom stop je als head of football development van Double Pass?

HENK MARIMAN: "Ik werkte bij Double Pass bijna 6 jaar in een internationale context en ben in die tijd in heel wat landen aan de slag geweest. Dat gaf mij de mogelijkheid om verscheidene kleinere en grote voetbalculturen en clubs te toetsen en er ook effectief in te werken. Ik ben intussen beïnvloed door Engelse, Duitse, Hongaarse, Amerikaanse, Deense, Japanse en ook Braziliaanse benaderingen en het was tijd om die expertise naar een club te brengen. En ik miste ook het clubleven. Het dagelijks werken met coaches en spelers en het opzetten van een opleidingsproces met de pluspunten maar ook met de uitdagingen: daar hou ik wel van."

Waarom ga je naar de 1B-club Oud-Heverlee Leuven?

MARIMAN: "Ik heb OHL altijd gezien als een voorbeeldclub: een club met een duidelijke visie en met interessante spelers en uitstekende stafleden. Ik had een paar goeie gesprekken met technisch directeur Wim De Corte en CEO Peter Willems. De stappen die de laatste tijd in deze club zijn gezet, zijn impressionant voor België: clubvisie, fulltime staffing, accommodatie, technologie. Ik geloof in dit project en de langetermijnvisie. Bij Germinal Beerschot en Club Brugge ben ik destijds een soortgelijk traject ingegaan. Voor mij is dat dus een logische stap."

Wat leerde je de voorbije jaren bij over jeugdopleiding?

MARIMAN: "Dat het niet alleen om visie en inhoud gaat. In de eerste plaats komt het erop aan om met elkaar samen te werken en dat is vaak een uitdaging, vooral bij grotere clubs. Want je hebt er heel wat stafleden met een verschillende insteek en achtergrond, en ook persoonlijkheden verschillen. Uiteindelijk streef je met elkaar naar één ontwikkelingsproces, want daar maak je het verschil. Eerst met elkaar connecteren en alle geledingen van de club bij elkaar brengen, zijn daarom cruciaal.

"Daarnaast is het opzetten van een duidelijke organisatie voornaam. Een eenvoudig organigram, het liefst op 1 pagina, met een overzicht van alle departementen en duidelijke verantwoordelijkheden, maakt het zoveel makkelijker.

"Ook een meetingstructuur is een belangrijk facet om alle geledingen verticaal en horizontaal met elkaar te verbinden. Vaak ontbreken essentiële overlegmomenten en wordt het zeer moeilijk om het overzicht te behouden. Ook strategische doelstellingen ontbreken soms. Je kan wel een stuk informeel werken, maar het is belangrijk om goed te bepalen wat de objectieven zijn voor de verschillende onderdelen van de opleiding én om die in een tijdslijn te gieten die meetbaar is.

"Het grootste werkpunt is toch 'leiderschap'. Een voetbalclub is niet altijd een veilige omgeving waar je je mening kwijt kunt. Je ziet dat stafleden liever niet het voortouw nemen en in hun comfortzone blijven zitten. Leidinggeven is niet met de paplepel meegegeven. In de meeste culturen, ook in de onze, wordt er weinig aandacht aan geschonken. Je ziet opleidingen niet de volgende stappen maken, omdat te weinig mensen het voortouw nemen.

"Deze drie facetten zijn cruciaal om de inhoud in de praktijk om te zetten en zijn vaak onderbelicht."