Herman Brusselmans, 'de Hazard van Hamme'

Maurice Van Riet zag het meteen toen hij in de herfst van 1957 naar de pasgeboren baby van de buren stond te kijken: met dat linkervoetje zou kleine Herman nog van zich doen spreken. 'Telkens als ik later in Hamme verkozen werd tot beste speler van een toernooi, rakelde onze buurman hetzelfde verhaal op: dat ik in de wieg al lag te sjotten met mijn linkerbeentje. Bullshit natuurlijk, maar Maurice geloofde het echt.'

...