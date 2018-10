Herman Brusselmans: 'Johan Boskamp raadde me aan bij RWDM'

Het grootste deel van zijn voetbaljeugd bracht Herman Brusselmans door bij Vigor (Wuitens) Hamme. Hij kon er teren op een overdosis technisch talent. 'Herman had international moeten worden', zegt zijn broer Joseph. 'Hij was een fan-tás-tische voetballer. Maar een luierik.'

Iedereen die hem in de jeugdwerking van Hamme bezig zag, vertelt hetzelfde: Herman maakte furore op de linkerflank met weergaloze dribbels. 'Hij had zo'n schijnbeweging met zijn lenden,' zegt ex-ploegmaat Eddy De Malsche, 'dat kun je niet aanleren. Hij kon stilstaan voor jou en je dan toch nog voorbijgaan.'

Een showspeler

Joseph Brusselmans: 'Je kunt de voetballer in Herman het best vergelijken met Eden Hazard; hij kon twee of drie man pakken op één vierkante meter.' Herman lacht: 'Ik herinner mij dat een rechtsback ooit huilend van het veld stapte omdat hij gek werd van mijn gedribbel. Ik was een showspeler. Ik passeerde iemand, liet die terugkeren en passeerde die nog eens.'

Brusselmans oogste interesse van RWDM, toen een topclub in de eerste klasse. 'Pas onlangs vertelde Johan Boskamp me dat híj mij in die periode is komen scouten', zegt Brusselmans. Boskamp speelde toen in het eerste elftal van RWDM. 'Hij raadde me daar aan bij het bestuur.'

Maar uiteindelijk trok Brusselmans naar Lokeren. Daar belandde hij bij de UEFA-juniors van Leon Nollet, een team met onder anderen Alex Querter, die later een vaste waarde zou worden bij Club Brugge. Ook Raymond Mommens was erbij, de man die nog altijd het grootste aantal gespeelde matchen in de Belgische eerste klasse achter zijn naam heeft. Hij was - net als Brusselmans - een linkerflankspeler. 'Mommens stak er met kop en schouders bovenuit,' zegt Brusselmans, 'hij was incontournable. Dus moest ik als linksback spelen. Maar dat was alsof je Marco Borsato zou bombarderen tot zanger van een hardrockband; dat ging niet.'