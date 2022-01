Voormalig RSC Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck is woensdag door de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt VRT Nieuws en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket.

Van Holsbeeck werd in september 2019 al in verdenking gesteld voor witwassen en valsheid in geschrifte, in het onderzoek naar voetbalmakelaar Christophe Henrotay, maar werd toen vrijgelaten onder voorwaarden.

Het federaal parket en de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise voeren al enige tijd een gerechtelijk onderzoek naar witwaspraktijken en bendevorming. Dat onderzoek spitst zich onder meer toe op de financiële constructies rond de uitgaande transfer van Alexander Mitrovic en Chancel Mbemba naar de Engelse voetbalclub Newcastle, en de transfer van Youri Tielemans naar AS Monaco.

Vermoed wordt dat Van Holsbeeck in het zwart, en zonder medeweten van RSC Anderlecht, een vergoeding zou hebben opgestreken voor die transfers. In datzelfde dossier werden eerder ook al Christophe Henrotay en zijn rechterhand Christophe Cheniaux in verdenking gesteld voor witwassen, private corruptie, valsheid in geschrifte en bendevorming.

Van Holsbeeck is nu onder aanhoudingsbevel geplaatst omdat er nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen.

Van Holsbeeck werd in september 2019 al in verdenking gesteld voor witwassen en valsheid in geschrifte, in het onderzoek naar voetbalmakelaar Christophe Henrotay, maar werd toen vrijgelaten onder voorwaarden.Het federaal parket en de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise voeren al enige tijd een gerechtelijk onderzoek naar witwaspraktijken en bendevorming. Dat onderzoek spitst zich onder meer toe op de financiële constructies rond de uitgaande transfer van Alexander Mitrovic en Chancel Mbemba naar de Engelse voetbalclub Newcastle, en de transfer van Youri Tielemans naar AS Monaco. Vermoed wordt dat Van Holsbeeck in het zwart, en zonder medeweten van RSC Anderlecht, een vergoeding zou hebben opgestreken voor die transfers. In datzelfde dossier werden eerder ook al Christophe Henrotay en zijn rechterhand Christophe Cheniaux in verdenking gesteld voor witwassen, private corruptie, valsheid in geschrifte en bendevorming. Van Holsbeeck is nu onder aanhoudingsbevel geplaatst omdat er nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen.