Coach Hernan Losada ruilt promovendus Beerschot voor D.C. United, een club uit de Major League Soccer (MLS). Dat melden verschillende media zondag. De club communiceerde nog niet.

De 38-jarige Argentijn zit zondag vanaf 18u15 voor het laatst op de bank bij Beerschot tijdens de thuismatch tegen Club Brugge. Losada had nog een contract tot de zomer van 2023 op het Kiel, maar kiest nu voor een avontuur in de MLS bij viervoudig kampioen D.C. United.

Losada speelde drie periodes voor Beerschot (2006-08, 2011-13 en 2015-18), waarna hij assistent en coach van de beloften werd bij de Kielse Ratten. In oktober 2019 volgde de voormalige middenvelder Stijn Vreven op als T1, in eerste instantie ad interim. Dat was het begin van een succesverhaal, want Losada loodste de club nog naar de tweede periodetitel in 1B en een plek in de hoogste afdeling.

Dit seizoen presteert Beerschot erg goed in de Jupiler Pro League, met een voorlopige achtste plaats en 30 punten uit 20 wedstrijden. Begin deze week werd Losada tweede in de verkiezing van Trainer van het Jaar.

