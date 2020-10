Yari Verschaeren behoort tot de selectie van Anderlecht voor de topper van zondag (om 13u30), op bezoek bij Club Brugge. De negentienjarige Rode Duivel is verlost van de coronabesmetting die hem twee weken aan de kant hield.

Eerder deze week waren er bij Anderlecht nog nieuwe positieve testen voor Yari Verschaeren, Hannes Delcroix en Mohammed Dauda. Verschaeren is de enige van het drietal die opnieuw aansluit bij de kern. Zijn selectie is ook goed nieuws voor bondscoach Roberto Martinez, die het Anderlecht-talent in eerste instantie opnam in zijn selectie voor het drieluik tegen Ivoorkust (8 oktober), Engeland (11 oktober) en IJsland (14 oktober), maar voorbehoud maakte bij een nieuwe positieve test.

Nakende transfer

Ook Jérémy Doku, die nadrukkelijk in de belangstelling staat van Ligue 1-club Stade Rennes, zou aanvankelijk van de partij zijn tegen Club Brugge. Maar uiteindelijk kwam hij toch niet in actie; De buitenspeler staat dichtbij een transfer naar Rennes - voorzitter Wouter Vandenhaute onderhandelde zaterdag nog in Frankrijk - maar een akkoord zou er nog niet zijn.

Opvallend: Michel Vlap en Peter Zulj, die al eerder hersteld waren van hun coronabesmetting, behoorden niet tot de paars-witte selectie voor het duel in het Jan Breydelstadion.

