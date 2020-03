Peter Verbeke wordt de nieuwe 'Heads of Sports' en Michael Verschueren 'CFO Sports'. Daarmee lijkt de herstructurering bij Anderlecht eindelijk rond volgens clubwatcher Alain Eliasy.

Een week na zijn officiële indiensttreding op Anderlecht heeft de nieuwe CEO Karel Van Eetvelt zijn nieuwe organigram erdoor geduwd. Peter Verbeke, de voormalige Sportsmanager van KAA Gent wordt de nieuwe Head of Sports van Anderlecht en zal samen met Vincent Kompany het sportieve kompas bedienen van de club. 'Michael Verschueren, de huidige sp...

Een week na zijn officiële indiensttreding op Anderlecht heeft de nieuwe CEO Karel Van Eetvelt zijn nieuwe organigram erdoor geduwd. Peter Verbeke, de voormalige Sportsmanager van KAA Gent wordt de nieuwe Head of Sports van Anderlecht en zal samen met Vincent Kompany het sportieve kompas bedienen van de club. 'Michael Verschueren, de huidige sportieve directeur, wordt CFO Sports. Hij moet het financiële kader van de sportieve activiteiten bewaken en zal mee de onderhandelingen voeren', klinkt het bij Anderlecht. In grote lijnen komt het erop neer dat de sportieve macht van Verschueren wordt ingekrompen. Dat was eigenlijk ook al het geval toen Kompany neerstreek op Neerpede. In theorie zal Verschueren dus een tandem moeten vormen met de hyperambitieuze Verbeke. In de praktijk wordt het een trio met Verbeke én Kompany. De volledige sportieve afdeling dragen, was op dit moment geen optie voor Verbeke. De 37-jarige Gentenaar mijdt zo veel mogelijk de schijnwerpers en werkt liever in de luwte. Voormalige collega's van Verbeke zijn ervan overtuigd dat hij alleszins niet naar Anderlecht is gekomen om een figurantenrol te vertolken. Makelaars die in het verleden al met de Oost-Vlaming hebben samengewerkt, denken dat hij op termijn zelfs de nieuwe sportief directeur van Anderlecht kan worden en binnen vijf à tien jaar aan de slag zal kunnen gaan bij een buitenlandse club. Voor Verschueren, van wie verwacht werd dat hij helemaal van het sportieve toneel zou verdwijnen, valt de schade dus enigszins mee. Zijn twee transferperiodes waren geen onverdeeld succes, maar hij slaagde er dus wel in om enkele (overbodige) spelers van de hand te doen en de financiële situatie voor dit seizoen een beetje recht te trekken.