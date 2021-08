Niet zonder slag of stoot plaatste KAA Gent zich voor de groepsfase van de Conference League. Het belang van een sterke targetman werd alvast duidelijk.

Een lange weg werd het, met zes opeenvolgende weken spelen op donderdag en zondag - behalve afgelopen weekend, toen de kalendermaker de partij bij RSC Anderlecht uitstelde om onze Europese landencoëfficiënt op te vijzelen - om achtereenvolgens het Noorse Valerenga, het Letse Riga FS en de stugge Polen van Raków Czestochowa uit te schakelen. Best fier mogen ze bij KAA Gent zijn op het feit dat ze zich bij hun zevende opeenvolgende Europese campagne voor de vijfde keer plaatsen voor de groepsfase. Een eerste maal dus de nieuw opgerichte Conference League, nadat Gent vorig seizoen afging in de Europa League (0 op 18 in groep L na TSG 1899 Hoffenheim, RS Belgrado en FC Slovan Liberec).Bij de 3-0-zege tegen Czestochowa, waarbij de uitgangspositie een 1-0-achterstand was, vielen een aantal zaken op. Eerst en vooral de blijdschap en de grote glimlach bij coach Hein Vanhaezebrouck, die deed terugdenken aan het kampioenschap van 2015. De mislukte competitiestart (4 op 12) en de opwellende kritiek zaten hem duidelijk dwars. Maar ook de ontlading bij de eigen thuisaanhang, die in de Ghelamco Arena uitstekend hun rol vertolkten als twaalfde man en genoten van de constante aanvalsgolven, vormde een ferme opsteker na een veel te lange periode van lege stadions door de coronapandemie.Vooral duidelijk werd echter dat KAA Gent maar maximaal kan renderen bij de aanwezigheid van een topfitte - grote - diepe spits. Laurent Depoitre, die de afgelopen maanden sukkelde met zijn voetzool, toonde zijn meerwaarde en is op zijn 32e nog lang niet versleten. Door het beukwerk van het Beest, die de fysieke duels nooit schuwt en nagenoeg altijd perfect uitvoert wat zijn trainer verlangt met zijn loopacties, konden de vele Belles (lees: technisch vaardige en gemakkelijk infiltrerende voetballers) in zijn buurt beter gebruik maken van de ontstane ruimte. Vooral Tarik Tissoudali en aanvoerder Vadis Odjidja profiteerden hiervan. In de toekomst kan dit ook voor Andrew Hjulsager en de momenteel geblesseerde Gianni Bruno alleen maar positief uitdraaien.En Hein Vanhaezebrouck stak achteraf nog eens lekker ouderwets zijn borst vooruit. 'Nu willen we ook trachten de poulefase te overleven om zo te kunnen overwinteren.' Voorzitter Ivan De Witte en algemeen manager Michel Louwagie zullen weer wat geruster slapen.