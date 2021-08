Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt vooruit op de Europese week van onze Belgische clubs. Wie loot Club Brugge in de CL en wat doen de andere clubs in de laatste voorrondes van de lagere competities?

Donderdag wordt er geloot voor de groepsfase van de Champions League. Niet in Monaco, langs de boorden van de Middellandse Zee, in een oord van rijkdom en decadentie, maar in het hectische Istanbul. Dat zal allicht met minder grandeur gebeuren. En met meer complicaties. Turkije maakt geen deel uit van de Europese Unie en dus moet je een nieuwe coronatest ondergaan die nooit ouder mag zijn dan 72 uur voor het vertrek. De delegaties zullen beperkt zijn. Club Brugge kent dus straks zijn eerste tegenstanders in de Champions League. Blauw-zwart wil zich dit seizoen absoluut nadrukkelijker op de Europese kaart zetten. In een bui van nostalgie wordt er nog wel eens gedacht aan de legendarische periode waarin Club de finale van de UEFA Cup (in 1976) en de finale van de Europabeker voor Landskampioenen (in 1978) haalde. En in de halve finale van die voorloper van de Champions League, thuis tegen Juventus, vier aanvallers opstelde. Zo'n vlucht is binnen een hertekend Europees voetballandschap nooit meer haalbaar. Club hield zich lang afzijdig op de transfermarkt en versterkte zich vorige week met de Franse linkerflankaanvaller Ruben Providence en de Amerikaans-Britse middenvelder Owen Otasowie. Twee voetballers van 20 jaar die bij hun vorige clubs, AS Roma en Wolverhampton, niet of amper in actie kwamen. Het is een kunst om het potentieel van dat soort spelers in te schatten, zoals Club dat met Noa Lang, ook nog maar 22 jaar, en wie weet Tibo Persyn, 19 jaar, deed. Steeds jonger en frisser oogt Club Brugge. Het kondigde een verjongingspolitiek aan, maar voert die effectief ook door. Met de Europese duels van Anderlecht, Gent en Antwerp staat het Belgisch voetbal voor een cruciale week. Die wedstrijden kunnen alle kanten uit. Drie kwalificaties voor de volgende ronde behoren net zo tot de mogelijkheden als drie eliminaties. Dat laatste zou een rampscenario zijn. Anderlecht moet na zijn goeie heenwedstrijd tegen Vitesse ook in Arnhem kunnen overleven en Gent moet tegen Czestochowa eindelijk maar eens de kansen die het krijgt verzilveren. Vreemd is dit gebrek aan opportunisme bij de Buffalo's, het lijkt wel ingebakken in de ziel van de club. Zelfs toen KAA Gent in 2015 kampioen werd, wrong de ploeg een hoop kansen de nek om. Dat er in Gent, en bij andere clubs, soms wordt verwezen naar kansen die gemist worden, is niet meer dan een flauw excuus. Bij topsport hoort efficiëntie. Voor het ambitieuze Antwerp zou een uitschakeling tegen Omonia Nicosia een debacle zijn. De verdedigende mankementen bij rood-wit vallen evenwel niet te overzien. Ook na alle aankopen die werden verricht. Er is nog tijd om hiaten te dichten, maar nadat er al veertien transfers werden gedaan kun je niet bezig blijven. Een goeie maand geleden verscheen de Competitiespecial van Sport/Voetbalmagazine. Sinds dat nummer werd afgesloten, zijn er al 42 ingaande transfers gebeurd en werden er 58 spelers van de hand gedaan. Precies 100 transferbewegingen dus, en er zijn er ongetwijfeld intussen bijgekomen. Tot 31 augustus om middernacht blijft de transfermolen draaien. Dat sommige trainers klagen dat hun club nog moet groeien, is tegen die achtergrond niet onlogisch. Maar het kan ook anders. Eupen beperkte zijn transferbedrijvigheid en staat nu op kop. Twee maanden geleden zeiden ze vanuit Qatar dat de geldkraan dicht ging en leek Eupen op een moeilijk seizoen af te stevenen. De nieuwe trainer Stefan Krämer reanimeerde de club. Soms worden trainers overschat, maar niet altijd. Zoals de 30-jarige Edward Still bij Sporting Charleroi toont. Er wordt fris en onbekommerd gevoetbald. Een grote stijlbreuk vergeleken met vorig seizoen.