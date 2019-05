Zijn leven als puber in Londen, zijn periode als hartpatiënt en zijn avontuur in de Slovaakse Fortuna Liga. Monoloog van de Europese globetrotter James Lawrence.

James Lawrence: 'Ik ben geboren in Henley-on-Thames, een stadje niet zo ver van Reading. De bevalling was blijkbaar heel bijzonder: ik ben namelijk ter wereld gekomen in het huis van mijn grootmoeder. Mijn ouders waren op bezoek bij de oma en op een bepaald moment stond mijn moeder op bevallen. Er was zelfs geen tijd meer om naar het ziekenhuis te rijden. Om acht uur 's avonds heeft ze haar gynaecoloog opgebeld die net op het punt stond om te eten. Die man heeft zich gehaast, maar toen hij aan de voordeur stond was ik al geboren. Hij is naar huis teruggekeerd en zijn bord was nog warm. ( lacht)

...