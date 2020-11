Groen-zwart vindt dat de perceptie van zijn rol in het Brugse stadiondossier verkeerd is.

Al een jaar of veertien zoeken ze in Brugge naar een locatie om een nieuw stadion te bouwen. In eerste instantie voor Club Brugge, maar toen dat om allerlei redenen niet lukte, voor Cercle Brugge. Club Brugge zou dan kunnen blijven op Sint-Andries. Ongeveer een jaar geleden werd de redenering omgedraaid, omd...

Al een jaar of veertien zoeken ze in Brugge naar een locatie om een nieuw stadion te bouwen. In eerste instantie voor Club Brugge, maar toen dat om allerlei redenen niet lukte, voor Cercle Brugge. Club Brugge zou dan kunnen blijven op Sint-Andries. Ongeveer een jaar geleden werd de redenering omgedraaid, omdat het misschien gemakkelijker was om ergens iets nieuws van 12.000 plaatsen neer te zetten, dan iets met 40.000 zitjes. Vrijdag werd in het Vlaams parlement een met de opmerkingen van de Raad van State geremedieerd ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site aan de Blankenbergse Steenweg goedgekeurd. Een nieuw stapje in het dossier, dat nu terug kan naar de Raad van State ter goedkeuring. Daarna is het afwachten of er nog protest komt. Cercle en zijn stadion zijn een hefboompje, de drijvende kracht achter het project zijn VOKA en stad Brugge, die absoluut de oppervlakte willen ontwikkelen tot een bedrijventerrein. Vandaar dat een alternatieve optie vlak bij het station nooit ernstig werd genomen. En daarna? Dan heeft Cercle wel een locatie, maar nog geen stadion. De financiering daarvan moet door Cercle gebeuren, in overleg met de stad, die zich, samen mét Club Brugge, engageerde. Want, zo zegt voorzitter Vincent Goemaere: 'Cercle is het probleem niet. In 1970 hebben we besloten in één groot appartementsgebouw te gaan samenwonen. Het is niet omdat de ene huurder plots dat gebouw wil afbreken en er een grote villa op zetten, dat de andere huurder zomaar moet vertrekken. We willen meedenken, maar ze gaan ons moeten helpen.'