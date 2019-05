Ivan Leko had een droom: een contract van vijf jaar binnenrijven bij Club Brugge en enkele trofeeën winnen. Intussen is hij met een enorme kater wakker geworden. Of hoe een droom een nachtmerrie werd.

De tranen blijven achterwege op Sclessin. Wellicht uit schroom. In plaats van zijn emoties de vrije loop te laten, maakt Ivan Leko met nog één match te gaan liever de balans op van het seizoen. Door de nederlaag in Luik mag Club Brugge een kruis maken over een tweede opeenvolgende titel. De Kroaat heeft de aanblik van een man die middenin zijn droom op brutale wijze wordt wakker geschud. Zijn ogen staren in het oneindige. Alsof hij in een flits de strijd met Genk herbeleeft. Deze keer met een happy end. Met een krop in de keel probeert hij tevergeefs complimenten en felicitaties uit te delen in een Nederlands dat hij in de loop van zijn contacten met de pers verstaanbaar heeft gemaakt.

...