Het contactverbod van Dirk Huyck bij Waasland-Beveren loopt af

Net als het gros van de eersteklassers bereidt Waasland-Beveren het tweede competitiegedeelte voor op Spaanse bodem. Ei zo na was dat met een eerste versterking. 'We waren rond met een speler, maar die kwam zondag nog in actie en blesseerde zich', zegt sportief directeur Danny De Maesschalck. 'Jammer, maar dat is voetbal.'

Beter nieuws komt er in de loop van deze week misschien in het dossier van de voorzitter. Dirk Huyck, ondervraagd in het voetbalschandaal nadat er twijfels rezen over het sportieve verloop van de wedstrijd YR KV Mechelen - Waasland-Beveren eind vorig seizoen (wedstrijd die Dejan Veljkovic probeerde te regelen en daarvoor bij de voorzitter langs ging), werd na ondervraging vrijgelaten onder voorwaarden. Die hielden in dat hij geen contact mocht hebben met mensen van de club en het voetbal. De duur was vastgelegd op drie maanden.

Zaterdag 12 januari is die periode voorbij. De vraag is nu of het gerecht ze verlengt. Dat zou deze week moeten gebeuren. Dat kan, volgens de informatie waarover de club beschikt, zonder bijkomende motivering. Waasland-Beveren vermoedt zelfs dat het zal gebeuren. Niet omdat er extra informatie is opgedoken, wel omdat in het dossier nog altijds maar een onderzoeksrechter ad interim aan de slag is. De advocaat van Bart Vertenten, Hans Rieder, slaagde er immers in om onderzoeksrechter Joris Raskin te laten wraken. Daartegen werd door het federaal parket cassatieberoep aangetekend. Volgende week dinsdag 15 januari volgt die uitspraak.

Waasland-Beveren verwacht dat de vervangende onderzoeksrechter die zich in afwachting van die uitspraak in het dossier inwerkt, tot dan geen opvallende beslissingen zal nemen. Pas daarna komt de vraag om het contactverbod op te heffen weer op zijn tafel. Of terug op die van Raskin.

door peter t'kint