Vanavond speelt Club in Gent de tweede van zijn inhaalmatchen. Waarbij de vraag is: wie is dit keer de zes? Opnieuw Balanta, of Mats Rits, die ook bezig was aan een sterk seizoen voor hij besmet raakte met Covid-19?

Een invalbeurt tegen Zulte Waregem en een tiental minuutjes in Chaleroi: het is voor Mats Rits een langzame terugkeer geworden na zijn Covid-besmetting. Eentje die op zich meeviel met enkel milde symptomen, maar het duurde even voor hij opnieuw negatief testte.

Dat zijn ze in Brugge inmiddels allemaal, sinds zaterdag ook Ethan Horvath. Dat betekent dat Club Brugge vanavond op volle sterkte naar de Ghelamco Arena kan, voor de slag om Vlaanderen. Inzet voor de West-Vlamingen: de kloof bovenaan nog een beetje groter maken.

Mats Rits zag vrijdagavond Eder Balanta sterk presteren. Dat verhoogt opnieuw de concurrentiestrijd, want Balanta leek die dit seizoen verloren te hebben. Vorig seizoen roteerde Clement meer. Toen de één jaar oudere Balanta fit was, en aangepast, was het vaak de ene week aan de Colombiaan, de andere aan de Belg.

Dit seizoen was van rotatie lang geen sprake. Balanta startte nog wel, in de bekerfinale en tegen Charleroi, maar na de nul op zes kreeg Rits in Eupen, op speeldag 3, zijn kans en hij bleef in de ploeg. Ook in de drukke weken, met midweekspeeldagen.

Tot corona toesloeg, leek de concurrentiestrijd voor positie zes beslecht in het voordeel van de Belg. De voorbije maand profiteerde de Colombiaan van de afwezigheid van Rits om de strijd weer wat aan te zwengelen.

De troeven van Balanta: meer power in het duel en iets sterker in de lucht. Al is het lengteverschil tussen de twee te verwaarlozen: Rits meet 1m78, Balanta 1m81.

De troeven van Rits: intelligentie, iets wendbaarder, iets makkelijker bewegend over het veld en iets meer mogelijkheden hogerop. Balanta kan ook infiltreren en maakte in twee seizoenen bij Club ook al drie goals, maar Rits heeft iets meer natuurlijke aanvallende flair.

En ook een troef: het spel verleggen. De lange crosspass die hij heeft, komt er niet meer uit, want net als Leko vraagt ook Clement van Rits om het simpel en kort te houden. Maar daar waar een andere zes het nog wel eens moeilijk heeft om het spel van kant te verleggen om zo het veld te openen, kan Rits dat wel. Over de schouder kijken, draaien en veranderen van kant.. Geen probleem.

Kort door de bocht, op basis van de cijfers, voegt Rits offensief iets meer toe aan het spel van Club (vooral dan in de box zelf, niet zozeer qua passing), terwijl Balanta verdedigend meer (en beter) werk levert. Aan Clement de keuze.

Over de evolutie van Mats Rits, het belang van vuile meters, en het wennen aan een positie die voordien nooit de zijne was, leest u deze week een verhaal in Sport/Voetbalmagazine.

Een invalbeurt tegen Zulte Waregem en een tiental minuutjes in Chaleroi: het is voor Mats Rits een langzame terugkeer geworden na zijn Covid-besmetting. Eentje die op zich meeviel met enkel milde symptomen, maar het duurde even voor hij opnieuw negatief testte. Dat zijn ze in Brugge inmiddels allemaal, sinds zaterdag ook Ethan Horvath. Dat betekent dat Club Brugge vanavond op volle sterkte naar de Ghelamco Arena kan, voor de slag om Vlaanderen. Inzet voor de West-Vlamingen: de kloof bovenaan nog een beetje groter maken.Mats Rits zag vrijdagavond Eder Balanta sterk presteren. Dat verhoogt opnieuw de concurrentiestrijd, want Balanta leek die dit seizoen verloren te hebben. Vorig seizoen roteerde Clement meer. Toen de één jaar oudere Balanta fit was, en aangepast, was het vaak de ene week aan de Colombiaan, de andere aan de Belg. Dit seizoen was van rotatie lang geen sprake. Balanta startte nog wel, in de bekerfinale en tegen Charleroi, maar na de nul op zes kreeg Rits in Eupen, op speeldag 3, zijn kans en hij bleef in de ploeg. Ook in de drukke weken, met midweekspeeldagen. Tot corona toesloeg, leek de concurrentiestrijd voor positie zes beslecht in het voordeel van de Belg. De voorbije maand profiteerde de Colombiaan van de afwezigheid van Rits om de strijd weer wat aan te zwengelen.De troeven van Balanta: meer power in het duel en iets sterker in de lucht. Al is het lengteverschil tussen de twee te verwaarlozen: Rits meet 1m78, Balanta 1m81.De troeven van Rits: intelligentie, iets wendbaarder, iets makkelijker bewegend over het veld en iets meer mogelijkheden hogerop. Balanta kan ook infiltreren en maakte in twee seizoenen bij Club ook al drie goals, maar Rits heeft iets meer natuurlijke aanvallende flair. En ook een troef: het spel verleggen. De lange crosspass die hij heeft, komt er niet meer uit, want net als Leko vraagt ook Clement van Rits om het simpel en kort te houden. Maar daar waar een andere zes het nog wel eens moeilijk heeft om het spel van kant te verleggen om zo het veld te openen, kan Rits dat wel. Over de schouder kijken, draaien en veranderen van kant.. Geen probleem.Kort door de bocht, op basis van de cijfers, voegt Rits offensief iets meer toe aan het spel van Club (vooral dan in de box zelf, niet zozeer qua passing), terwijl Balanta verdedigend meer (en beter) werk levert. Aan Clement de keuze.Over de evolutie van Mats Rits, het belang van vuile meters, en het wennen aan een positie die voordien nooit de zijne was, leest u deze week een verhaal in Sport/Voetbalmagazine.