De twee voormalige verdedigers staan voor de vierde keer tegenover elkaar. Ze zullen hun ideeënbox moeten leegmaken om een zwakte in de organisatie van de tegenstander te vinden.

Mbaye Leye, winnaar van de beker met drie verschillende clubs, kan ervan meespreken : zo'n finale brengt veel uitzonderingen met zich mee. Op het moment dat hij voor zijn Rouches vorig jaar een tactisch plan moest ontwikkelen, koos de gewezen aanvaller voor voorzichtigheid in plaats van routine. En dus werd het duo Klauss-Muleka, dat de weken ervoor uitstekend had gepresteerd, opgeofferd voor een aanpassing aan de sterktes van Genk. Want een finale is een match waarin een fout cash wordt betaald. Er wordt vaker gedacht aan het vergrendelen van de eigen goal dan aan het openbreken van dat van de tegenstander. Het is altijd een wedstrijd waarin de eerste goal erg zwaar doorweegt : in de vorige twintig finales van de beker van België ging de ploeg die de score opende zeventien keer met de trofee aan de haal.

Beide mannen hoeven niet in een finale tegenover elkaar te staan om het slot op de deur te gooien. In hun drie vorige ontmoetingen - één vorig seizoen (0-0) en twee dit seizoen (1-1 en 1-0) - trilden de netten slechts drie keer, waarvan één keer op penalty. Ook de expected goals (xG) vertellen een verhaal van gesloten wedstrijden, waarbij de meeste doelpogingen gebeurden van buiten de grote rechthoek of vanuit een scherpe hoek. In de heenronde van dit seizoen haalde Anderlecht een gelijkspel uit een penalty (die goed is voor 0,76 xG) en dreef daarmee zijn xG op tot 1,16. De Buffalo's waren iets ondernemender in het veldspel en kwamen uit op 0,80 xG. Enkele weken geleden had de overwinning van Gent minimalistische trekjes : de ploeg van Tarik Tissoudali haalde amper 0,39 xG, tegenover 0,89 voor paars-wit.Het zijn heel lage cijfers en de conclusie ligt voor de hand : beide coaches respecteren elkaar, of vrezen de troeven van de ander. In een duel waar de ruimte op ongewone plekken ligt doordat de 4-2-2-2 van Kompany tegenover een 3-5-2 van Vanhaezebrouck staat, lijken beiden zich minder dan gewoonlijk te willen blootgeven. het lijkt wel of ze vrezen voor de tocht achterin wanneer ze een deur in de vijandelijke organisatie weten te openen. Aan beide kanten van het veld worden de spelers verplicht om, wegens de troeven van de tegenstander, met één oog achterom te kijken. Hoe verdedigen tegen de paars-witte flanken ?Vorige maand in de Ghelamco Arena, stelden Alessio Castro Montes e Matisse Samoise zich goed op, lager dan de weken ervoor, waardoor de Gentenaars de facto met een vijfmansverdediging speelden. De flankspelers hadden de opdracht om de ange luit de verwoestende rushes van Sergio Gomez en Michael Murillo te halen, die erg belangrijk zijn voor het Brusselse spel. Tegen de Buffalo's raakten de backs van Anderlecht acht ballen in het strafschopgebied van de tegenstander : drie voor de Panamees, vijf voor de Spanjaard. Alleen Christian Kouamé deed beter. Met zeven geslaagde dribbels draaide Gomez het hoofd van Samoise helemaal dol, zonder dat hij evenwel Davy Roef kon verschalken. Gent zag af op de vleugels en liet zijn twee backs vaak aan hun lot over, want de centrale 3+2 moest zich bezighouden met de twee aanvallers en met de aanvallende middenvelders van Anderlecht. De defensie van de Buffalo's hield niettemin stand en bevestigde haar reputatie als beste verdediging van het land (slechts 33,5 xG toegestaan dit seizoen, niemand in de Pro League doet beter). Zo hield ze een ploeg in bedwang die heel moeilijk te neutraliseren is, omdat ze in bijna alle scenario's dreiging weet te creëren. 'Op elk moment in de match, zelfs wanneer we de bal niet hebben en in een laag blok moeten verdedigen, hebben we de capaciteiten om een goal te maken', stelde Lior Refaelov vast in ons magazine van deze maand. Maar hij weet ook dat te veel lef risico's inhoudt.Want Wesley Hoedt et Lisandro Magallan zijn niet zo efficiënt in het verdedigen over de breedte van het veld. De kracht van paars-wit is dus tegelijk zijn achilleshiel. Om daarvan te profiteren zal Hein Vanhaezebrouck blij zijn met de terugkeer van Julien De Sart, die er in de Ghelamco Arena niet bij was. Met zijn intensiteit is hij een van de revelaties van het seizoen en de ex-Rouche is een kapitale troef in het plan van zijn coach. Hij overziet goed het veld en vindt de ruimte. Tegen een ploeg waarvan de backs geregeld flankaanvallers worden, is date en wapen dat schade kan aanrichten. Hoe verdedigen tegen Tarik Tissoudali ?Schadelijker dan Tarik Tissoudali is niemand. Op de Belgische velden raakt niemand zo vaak de bal in de grote backlijn van de tegenstander dan de Marokkaanse international (gemiddeld 6,63 keer per wedstrijd). Hij is onhoudbaar in één-tegen-éénsituaties en koelbloediger dan ooit. Met 25 goals en 8 assists dit seizoen (alle competities samengeteld) zou het nummer 34 van de Buffalo's wel eens de beslissende speler kunnen worden in het Koning Boudewijnstadion.De ex-speler van Beerschot staat ergens tussen Laurent Depoitre en de middenvelders en krijgt de volledige vrijheid. In balbezit is hij moeilijk af te stoppen, al wijkt hij geregeld uit naar de loinkerkant van het veld. In de eerste twee duels tussen Kompany en Vanhaezebrouck deed hij niet mee, maar in de meest recente was hij beslissend. Hij klopteHendrik Van Crombrugge na een prachtige pass van Sven Kums. Tissoudali is zowel gevaarlijk wanneer hij afhaakt als wanneer hij diepgaat en door de aanwezigheid van Depoitre kan hij uit het duel spelen. Depoitre weegt nog altijd op een verdediging en pikt ook geregeld een goaltje mee. Tissoudai was beslissend in acht van de laatste tien wedstrijden in de reguliere competitie. Zal Magallan hem durven te volgen wanneer hij tussen de linies loopt en zo Hoedt alleen achterlaten zonder reddingsboei in de buurt ?Het spel met de balZou Anderlecht zich wat verder terugplooien om die ruimte tussen de linies zo klein mogelijk te houden ? in een duel tussen twee ploegen die graag de bal hebben (qua balbezit staan de Brusselaars op plaats drie, de Buffalo's op plaats vier) eindigde het balbezit in maart op 50-50. Maar wat pressing betreft zijn de mannen van Hein vanhaezebrouck meer ondernemend : Gent heeft de op één na beste pressing van het land, na het Cercle van Dominik Thalhammer, terwijl de Brusselaars slechts op plaats tien staan. De mannen van Kompany zijn wel gevarrlijk op lange ballen, door de kwaliteiten van Kouamé, dus kiezen ze er misschien voor om de bal aan de Gentenaars te laten om niet te veel onder druk te komen van hun pressingGent van zijn kant bouwt bijna systematisch op rond de bal. Ook al is het spel soms lang of direct, Vanhaezebrouck stelt zijn mannen op om de tegenstander te domineren. Hij probeert altijd te sterevn naar de pletwals die succes opleverde in het seizoen 2014/15. Er valt moeilijk een scenario in te beelden waarbij de Buffalo's de bal niet zullen hebben. De Brusselaars zouden dan uitkomen rond de 45 procent balbezit en ze zullen proberen om toe te slaan met die snelle aanvallen die een beetje het handelsmerk zijn geworden van het voetbal van Kompany. Maar Vanhaezebrouck weet ook dat balbezit nuttig kan zijn om een match op slot te gooien. En als één speler de sleutel op zak heeft om dat slot te openen, dan is het wel Tarik Tissoudali. Tenminste als Lior Refaelov, die al drie keer scoorde in drie finales, de loper van de Heizel niet heeft bewaard.