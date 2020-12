Hoofdredacteur Jacques Sys heeft het in zijn terugblik op het voetbalweekend over (het vernieuwde) KAA Gent, de stormram van KRC Genk en de komst van Peter Maes bij STVV.

Er was bij KAA Gent zondag op KV Oostende geen sprake van een Vanhaezebrouck-effect.

Er was bij KAA Gent zondag op KV Oostende geen sprake van een Vanhaezebrouck-effect.Jacques Sys: 'Dat viel eigenlijk ook niet te verwachten, na één dag voorbereiding kan er moeilijk een andere ploeg op het veld staan. Al begon de wedstrijd voor KAA Gent wel op een ideale manier: een vroeg doelpunt en dat tegen een ploeg die een terugval kende. Het eerste kwartier van Gent was goed, maar dat was de week voordien tegen Zulte Waregem ook al zo. Alleen werden er toen twee grote kansen gemist.'De wedstrijd op KV Oostende toonde dat er bij de Buffalo's wel meer aan de hand is. Er lijkt nog altijd voldoende kwaliteit in de ploeg te zitten, maar een deel van de groep wentelde zich de voorbije weken te gemakkelijk in zelfbeklag. En ging bij het bestuur mopperen over de trainer. Zoiets zal Vanhaezebrouck nooit tolereren. Hij zal de kleedkamer uitkuisen. In zijn zeer directe stijl. Vanhaezebrouck weet dat hij evenveel te verliezen als te winnen heeft, hij zal op alle niveaus zijn stempel drukken. Maar dat vraagt tijd. Het echte KAA Gent zal je pas na de winterstop zien.'Intussen blijft KRC Genk door de competitie denderen.Sys: 'Ik vraag me af hoe Hannes Wolf zich voelt als hij dat nu constateert. Dan word je in zekere zin toch met je beperkingen geconfronteerd. Uiteindelijk draait veel om zelfvertrouwen en dat heeft John van den Brom duidelijk in de ploeg gekregen. Ook toen KRC Genk in zijn eerste wedstrijd tegen Mouscron bij de rust met 0-1 achterstond, bleef hij rustig. Dat had deze groep duidelijk nodig: een trainer die vertrouwen uitstraalt. Je merkt dat het voetbal steeds beter wordt, dat er meer diepgang en beweging in het spel zit.'Met de komst van Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent en die van Peter Maes bij STVV zijn we dit seizoen al aan zeven trainerswissels toe.Sys: 'Terwijl Bernd Hollerbach bij STVV de eerste keuze was. Je vraagt je af hoe de club nu plots bij iemand als Hollerbach terechtkomt, op grond van wat die Japanse bazen in hem de geknipte man zagen. En vreemd ook dat Hollerbach kan eisen dat hij heel zijn staf meebrengt, terwijl hij als trainer amper adelbrieven kan voorleggen.'Ik vraag me af hoe clubs tewerk gaan bij de zoektocht naar een trainer. Wordt er eigenlijk aan trainersscouting gedaan? Is er iemand die zich buigt over de vraag of een trainer binnen de cultuur van een club past? Het voordeel van Peter Maes is dat hij het Belgisch voetbal kent. En dat je als clubleiding dient te weten hoe hij werkt. In hoeverre Maes het juiste profiel heeft om deze ploeg weer uit het moeras te halen zal moeten blijken. Simon Mignolet zei na de wedstrijd van STVV op Club Brugge dat hij bij zijn vroegere club niemand hoort roepen op het veld. Nu zal Maes zich naast het veld verbaal zeker laten gelden.'Trainers blijven wegwerpartikelen. Soms is het goed om rust te bewaren. Maar dan moet je wel in je trainer geloven. Zoals Anderlecht dat ook na een vier op twaalf uiteraard met Vincent Kompany doet. En zoals er ook bij KV Oostende geen greintje paniek was in die mindere periode. Heel knap trouwens dat Alexander Blessin geen enkele concessie doet aan zijn manier van voetballen.'