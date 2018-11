'Het gaat al lang niet meer om sportief beter worden, maar om keiharde business'

Op 29 november staat speeldag 5 van de Europa League op de agenda. In groep B is RB Salzburg met twaalf op twaalf zo goed als zeker van kwalificatie. Voor het tweede ticket naar de volgende ronde gaat het tussen RB Leipzig en Celtic (allebei 6 punten). Celtic gaat eind november op bezoek bij Rosenborg (0 punten), Leipzig trekt naar Oostenrijk. Zijn wij de enigen die daar argwanend naar kijken? Die meteen vermoeden dat de bezoekers in Salzburg met de drie punten zullen gaan lopen?

...