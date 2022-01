De beste trainer van vorig seizoen in de Jupiler Pro League is naar Italië vertrokken. Achtergronden bij een methode die een kentering teweegbracht op de Belgische velden.

'Wanneer er een nieuwe coach komt, weet je dat de regels gaan veranderen. En aangezien we wisten dat het om een Duitse trainer ging, kwamen allerhande clichés al snel naar boven. Ik dacht bijvoorbeeld dat we gingen lopen als zotten.'Kévin Vandendriessche, die nog bij KV Oostende speelde toen Blessin er in de zomer van 2020 neerstreek, besefte al snel dat hij zich vergiste. Hij was niet de enige: in het trainingscentrum van KVO was iedereen verrast.'Iedereen zag hem als de verrassing van het seizoen en ik denk dat dat ook zo was, maar aangezien ik hem aangeworven heb, was dat natuurlijk omdat ik erin geloofde', glimlacht Gauthier Ganaye, de CEO van de Oostendenaars, die nu op zoek moet naar een opvolger voor zijn coach.Het duurt een paar maanden voor hij zijn stempel kan drukken, maar intussen krijgt hij wel de complimenten van Vincent Kompany die voor het eerste duel met de Duitser benadrukt dat 'Oostende een leuke filosofie en spektakel naar onze competitie brengt'. Op dat moment heeft Blessin zijn spelers al lang overtuigd. 'Hij heeft ons meteen beelden van Leipzig getoond', weet KVO-keeper Guillaume Hubert nog. 'We hebben niet alleen een trainer ontdekt, maar ook een methode. Hij wist heel goed wat hij wilde.'Net voor de aftrap van het kampioenschap verklaart Blessin tegenover de verzamelde pers dat hij pas van een geslaagd seizoen zal spreken als het behoud verzekerd is en als KVO een herkenbare speelstijl heeft.Enkele maanden later nestelt zijn ploeg zich in de top acht nadat het lang met play-off 1 flirtte. En de onbekende jeugdcoach van RB Leipzig wordt verkozen tot Trainer van het Jaar.De Oostendenaars spelen een verstikkend pressievoetbal dat de tegenstander verrast, maar ook angst aanjaagt. 'De trainingen waren niet altijd even leuk, maar de beloning kregen we elke week op het moment dat de match begon en we de gezichten van de bange verdedigers zagen', lacht Makthar Gueye, een van de offensieve protagonisten van de 3-5-2 van Blessin.De coach is bezeten door de recuperatie van de bal. Hij overweegt de aankoop van een gigantische timer, die elke seconde luidt 'biept' om zo een supersonisch snelle tegenaanval te bekomen. Hij voert meteen de driesecondenregel in en ontwikkelt het concept van 'de bal verdedigen', terwijl pressing in België doorgaans man tegen man werd gespeeld. 'Eigenlijk vroeg men me om de manier waarop ik altijd vijftien jaar voetbalde, te veranderen', vat middenvelder François Marquet het samen. Als fan de NBA en vooral van Michael Jordan heeft Blessin elke seconde van The Last Dance bekeken en doorspekt hij zijn speeches met quotes van MJ. Toen een journalist hem een keer vroeg hoe het kwam dat hij verdedigend zo sterk geworden was, antwoordde hij dat hij simpelweg de bal zo snel mogelijk wilde heroveren om er opnieuw creatief mee te zijn.Zelf was hij een bescheiden spits bij het avant-gardistische Hoffenheim van Ralf Rangnick in het midden van de jaren 2000. Als trainer heeft Blessin de filosofie van Red Bull overgenomen en er zijn spelers in de Diaz Arena van doordrongen, met de roedel als mantra. 'Wolven, leeuwinnen,... Als ze alleen jagen, sterven ze. Dat is een goed vergelijkingspunt voor de structuur die we op het veld willen', legt de coach het zelf uit.Begin dit seizoen waren zelfs zijn eigen spelers verbaasd dat hij er nog was. Hij moest het immers doen met een onthoofde kern die de resultaten van vorig seizoen nooit zou evenaren. Alleen de interesse van Sheffield United was concreet, maar uiteindelijk had Alexander Blessin nog een jaar bijgetekend, met een opstapclausule die, zo werd gezegd, tussen de 1 en de 2 miljoen euro lag.Dat was te veel voor Standard die naar hem polste als vervanger van Mbaye Leye. Blessin reageerde toen: 'Het is een fantastische club, met enthousiaste supporters en een goed opleidingscentrum, maar de timing moet ook goed zijn. Ik heb tijd nodig om een ploeg naar mijn hand te zetten, ik ben geen brandweerman.' De laatste weken zou hij ook in contact gestaan hebben met Club Brugge, waar zijn visie echter niet voor unanimiteit zorgde. Nu neemt hij de touwtjes in handen van Genoa, negentiende in de Serie A met slechts één overwinning op de teller. De aanwezigheid van algemeen directeur Johannes Spors, ex-werknemer van Leipzig, heeft wellicht ook een rol gespeeld.