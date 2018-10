Het grillige parcours van Pélé Mboyo: 'Je moet soms ook eens naar jezelf kijken'

Begin juli keerde Pelé Mboyo met stille trom terug naar België, naar Kortrijk, waar zijn carrière echt van start ging in het seizoen 2010/11. Het gebeurde in alle stilte, want sinds hij drie jaar geleden naar Sion vertrok was hij, buiten een korte periode bij Cercle in 1B, quasi van de Belgische radar verdwenen. Het is een terugkeer ingegeven door een verlangen naar zijn Brusselse familie (in brede zin) maar ook naar het voetbalplezier. In slechts enkele wedstrijden bewees de 31-jarige ex-international dat men met hem nog rekening dient te houden.

