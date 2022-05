Het seizoen zit erop, de kampioen en de degradant zijn bekend, hoog tijd dus om alle clubs in onze Jupiler Pro League door te lichten. Vandaag: het rotseizoen van Beerschot.

Het resultaat

...

Het resultaatVan de vele clichés die eigen zijn aan het voetbal, gebruiken we maar al te graag diegene die zegt dat het seizoen van de bevestiging de moeilijkste is. De Ratten uit Antwerpen, die vorig jaar nog vriend en vijand verrasten met aantrekkelijk voetbal, ondervonden dat dit jaar al snel aan den lijve en kwamen al na enkele weken vast te zitten in de strijd om het behoud. Een gevecht dat ook al vlug onmogelijk te winnen viel, ondanks de vele coachwissels, en dat ook wel de schuld was van een ploeg die zich niet meer kon herstellen na het vertrek van Tarik Tissoudali in januari 2021 naar KAA Gent. Het Kiel had de grenzen van het langeafstandsbestuur bereikt. Bovendien was Beerschot ook al niet de grootste ster van het United Worldnetwerk, dat niet enkel eigenaar is van de Antwerpse club, maar ook nog van onder meer Sheffield United. De club betaalde daarvoor met een terugkeer naar 1B.Het spelVorig seizoen al was het defensieve niveau van Beerschot bedenkelijk te noemen. Toen stond het nog hoog in het klassement met een uitstekende aanval, maar was de verdediging een van de slechtste van 1A. Van 64 tegendoelpunten vorig jaar steeg dat aantal tot 76, aangezien noch Peter Maes noch Javier Torrente het bloeden konden stoppen. Een enorm probleem, want de Antwerpenaren scoorden in totaal zelf ook zo'n twintig keer minder dan vorig seizoen. Het moet gezegd worden dat de soms flamboyante counters van Hernán Losada geleidelijk uitstierven. Geen enkel individu bleek nog in staat om de bal op te drijven of om op het juiste moment diep te lopen op een lange bal van Raphael Holzhauser. Verdediging met vier of vijf, versterkt middenveld, low block... De coaches van Beerschot hebben alles geprobeerd, maar uiteindelijk kregen we dit seizoen weinig resultaten en even weinig goed voetbal te zien op het Kiel.De speler: Joren DomHet is moeilijk om één speler eruit te pikken na zo'n matig, of gewoonweg slecht, seizoen. Als gedeeld topschutter van de ploeg, samen met Lawrence Shankland, bleef de moedige Joren Dom het geloof hoog houden. Scoren was dan nog eigenlijk niet zijn taak. Het manusje-van-alles wist zichzelf achteraf toch te trakteren op een verlengd verblijf in 1A door een contract te tekenen bij het OH Leuven van Marc Brys.De youngster: Ilias SebaouiZelfs in de donkerste jaren mag de Beerschotfan altijd blijven dromen van een mooie toekomst. Iedere keer komt er wel een talentje bovendrijven. Toen het ter ziele gegane Germinal Beerschot in 2013 richting degradatie wegzakte, deed een zekere Benito Raman de supporters hopen door tijdens de eindsprint vijf keer de netten te doen trillen. Bijna een decennium later was het Ilias Sebaoui die die rol voor zijn rekening nam. Het recept is bijna hetzelfde: lef, een puur aanvallende ingesteldheid en het vermogen om te scoren of assists aan te leveren op de sleutelmomenten. Ook al speelt Beerschot volgend seizoen niet meer op het allerhoogste niveau, is het toch daar dat Sebaoui zijn carrière kan verderzetten. In welk shirt valt nog af te wachten. Het cijfer: 16Beerschot was al het team dat het minst te vertrouwen was op verdedigend vlak, maar het slikte ook nog eens de meeste tegendoelpunten op afstandsschoten. Zestien keer trilden de Antwerpse netten bij een schot van buiten de zestien, zowel door foute inschattingen van de keepers als door de uitzonderlijke kwaliteit van de pogingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de treffer van Radja Nainggolan in de Antwerpse derby. Niet meteen de goeie manier om een al sukkelende verdediging terug op de rails te krijgen. De toekomstAan het einde van een volledig mislukt seizoen, amper een jaar nadat hij dicht bij een Gouden Schoen stond, zal Raphael Holzhauser deze zomer het Kiel verlaten. De kans voor de toekomstige coach van de Ratten om een hecht collectief te bouwen, waar de Antwerpenaren dit seizoen vaak noodgedwongen 10+1 moesten spelen omdat de Oostenrijker moeilijk te koppelen was aan de rest van de ploeg, met en vooral zonder bal. Om te hopen op een snelle terugkeer naar 1A, zal het nodig zijn om van de lange rustige maanden gebruik te maken om de transfermarkt af te gaan op zoek naar kwaliteit, want dat werd de voorbije keren te veel verwaarloosd. Daar zal de ambitie van de club snel duidelijk worden. De keuze voor de Oostenrijker Andreas Wieland is alvast een eerste stap in de heropbouw en duidelijk gebaseerd op het Duitse spel dat de laatste jaren zijn opmars maakt op de Belgische velden.