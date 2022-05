Het seizoen zit erop, de kampioen en de degradant zijn bekend, hoog tijd dus om alle clubs in onze Jupiler Pro League door te lichten. Vandaag: waarom de Buffalo's toch tevreden mogen terugblikken op het seizoen 2021/22.

Het resultaat

Na een wisselvallige transferperiode en een overbeladen start van het seizoen, met de voorronden en later de groepswedstrijden van de Conference League, raakte KAA Gent in de competitie slechts laat op toerental. Pas op de vijftiende speeldag klom het na een uitoverwinning tegen Zulte Waregem in de top acht. De Buffalo's zetten verwoed de achtervolging in, ze leden in de laatste 24 wedstrijden amper 3 nederlagen. 180 minuten voor het laatste fluitsignaal van het reguliere kampioenschap hees Gent zich na een uitzege bij Anderlecht in de top vier, maar een tegendoelpunt van Cercle Brugge in de laatste minuten van de laatste match verbrodde de wonderbaarlijke comeback. De mannen van Hein Vanhaezebrouck hebben wel een bijna perfecte marathon gelopen.Enkele weken later maakte de coach, met de beker van België en de eindzege in de Europese play-offs op zak, toch met de glimlach de balans van 2021/22 op. Alleen Club Brugge en Union Saint-Gilloise kunnen op een betere campagne terugblikken. KAA Gent dankt zijn goede rapport aan de uitzonderlijke degelijkheid van zijn defensie. In de laatste 24 matchen van de reguliere competitie werd die slechts 17 keer verschalkt.Het defensieve systeem van Hein Vanhaezebrouck heeft niet echt nog geheimen voor de buitenwereld. Het is gebouwd op drie uitermate sterke verdedigers, bedreven ook in de balcirculatie waardoor Gent achteraan de bal lang kan vasthouden. In het compartiment vóór dat drietal voerde de Belgische kampioen van 2015 wel een vernieuwing in. En met gunstig gevolg, dankzij de aanwezigheid van een werkpaard genaamd Julien de Sart, alomtegenwoordig in de jacht op de tweede bal en kostbaar in de gegenpressing. Vrijwel op zijn eentje trok De Sart centraal een muur op, wat Vanhaezebrouck toeliet om naar believen te variëren. Hij verplaatste de wervelende Alessio Castro-Montes al eens in functie van de tegenstander en hij kon altijd op Tarik Tissoudali rekenen om gebruik te maken van de ruimte en het defensieve blok van de tegenstander te ontregelen. Geholpen door de runs van Laurent Depoitre en het combinerend vermogen van Sven Kums en Vadis Odjidja, gaf de Marokkaanse international Gent een nieuwe dimensie. Omdat hij vlot de weg naar het doel vond, bediende de ploeg zich efficiënt van de tegenaanval. Rondom een speler van dat gehalte moet een trainer alleen nog voor controle en evenwicht zorgen, en die eigenschappen kan Vanhaezebrouck als geen ander in een team slijpen.Het verhaal van zijn seizoen kan alleen maar met superlatieven worden geschreven. Tarik Tissoudali werd het jaar voordien nog altijd door sommigen bespot vanwege zijn onhandigheid. Hij begon discreet aan dit seizoen, dreef dan geleidelijk aan de kwaliteit omhoog en sloopte de defensies van alle tegenstanders. Zijn scherpe dribbels, zijn zoolwerk dat uit het zaalvoetbal stamt, het kattenkwaad dat hij altijd in gedachten heeft: het bracht alom verdedigers in verwarring. En hij bleef verrassend lucide. Gevolg? 27 doelpunten en 9 assists, over alle competities heen.Het duurde niet lang voordat de jonge Matisse Samoise uitgroeide tot het archetype van de favoriete speler van zijn coach. Geen uitbundige voetballer, maar gezegend met een fysieke conditie waarmee hij in beide richtingen de sprints aan elkaar kon rijgen zonder ook maar één moment het tempo te verliezen. Dat volstond om stabiliteit en defensieve betrouwbaarheid te garanderen. Als hij nu nog werkt aan de kwaliteit van zijn centers, heeft Samoise zijn metamorfose tot de nieuwe Thomas Foket voltooid.De Gentse verdediging was een nauwelijks in te nemen vesting, dankzij Joseph Okumu (afgelopen zomer overgekomen), Jordan Torunarigha (in januari gehuurd) en de imposante Michael Ngadeu en Andreas Hanche-Olsen. Het is de beste defensie van de Jupiler Pro League, zo leren de cijfers. 33,5 expected goals (gekwalificeerde doelpogingen) toegestaan in de 34 wedstrijden van de reguliere competitie: geen enkel andere ploeg kreeg zijn deur zo op slot.Hein Vanhaezebrouck tekende voor twee jaar bij bij KAA Gent. De coach eist wel stevige investeringen om de Buffalo's opnieuw in de race om de titel te lanceren.Vooral in het fel vergrijzende offensieve compartiment van het team moet nieuw leven geblazen worden. De spelerskern van KAA Gent had dit seizoen overigens de hoogste gemiddelde leeftijd van de Jupiler Pro League (28,1 jaar). Terwijl het voetbal dat Vanhaezebrouck in gedachten heeft, net veel frisheid en dynamiek vergt. De Buffalo's mogen dan in de reguliere competitie dertien punten meer hebben gesprokkeld dan een seizoen voordien, ze grijpen wel voor de tweede opeenvolgende keer naast de play-offs met vier. KAA Gent zal nog een tandje moeten bijsteken om weer voluit aan te sluiten bij zijn status van nationale topper.