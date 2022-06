Het seizoen zit erop, de kampioen en de degradant zijn bekend, hoog tijd dus om alle clubs in onze Jupiler Pro League door te lichten. Vandaag: de Kanaries demonstreerden dat je ook zonder balbezit een wedstrijd kan controleren.

Resultaat

Waarschijnlijk denkt Bernd Hollerbach met spijt aan het einde van 2021. Waarnemers zagen de coach van STVV toen al in de hotseat. Dat was in de nasleep van een onverteerbare reeks van vijf nederlagen op rij. Een zege tegen Eupen viel als een laat kerstgeschenk uit de lucht. Waarna het seizoen veel voorspoediger vervolgde - met dank aan een goed georganiseerde transferperiode in januari.In de laatste 12 wedstrijden van de competitie vergaarden de Kanaries 27 punten. Een oogst die in diezelfde tijdspanne alleen door Club Brugge wordt overtroffen. Uiteindelijk versperde slechts het doelpuntensaldo de weg naar extra speeltijd in de Europe play-offs. In dat saldo weegt de offensieve armoede van Sint-Truiden zwaar door. Geel-blauw kan zich in het eindklassement beroepen op de zesde beste verdediging van de Jupiler Pro League. In de laatste twaalf wedstrijden incasseerde het niet meer dan zeven doelpunten. Dat is een solide basis om punten te pakken, zij het met een minimalistische show.Fans van aantrekkelijk voetbal beten zich de tanden stuk bij de aanblik van de strikte 5-3-2 waarmee Bernd Hollerbach uitpakte. Liefhebbers van een strakke defensieve organisatie en tactische discipline hadden er dan weer een kluif aan. STVV acteerde altijd compact, stelde zich intelligent op, pikte met zijn fysiek sterke middenveld veel rebounds op en vergrendelde bij balverlies genadeloos de ruimte. Een atletisch tactisch model dat verzandde zodra het team in balbezit kwam. Dan hing het vooral af van de geniale invallen van Christian Brüls en van de flankspelers die Taichi Hara tot op de centimeter juist in de diepte stuurde. Ruw samengevat bleef het offensief potentieel van de ploeg zo wel tot een klein aantal spelers beperkt. Wel levert deze strategie het voordeel op dat STVV organisatorisch altijd voorbereid was op het gevaar van een counter.Zeven goals (eentje minder dan Taichi Hara), zes assists (de beste score van het team), en vooral een onschatbare dosis grandioze inspiratie en geniale invallen. Christian Brüls krijgt een uitmuntend rapport. Bovendien was hij fysiek meer in orde dan ooit tevoren. Brüls veranderde het veld van Stayen in een geometrietafel, en tekende op het kunstgras driehoeken, bizarre bochten en diagonale lijnen. Christian Brüls was het brein van een ploeg die verder vooral uit longen bestond.Bij Standard was Ameen Al-Dakhil al imposant in het regelen van het luchtverkeer en met zijn positiespel, en hij won er snel het vertrouwen van Mbaye Leye om zich centraal in de driemansdefensie te vestigen. Maar de Belgisch-Irakees verliet Sclessin, op zoek naar de speeltijd die hem sinds de komst van Luka Elsner was ontnomen. Op Stayen vond hij een perfecte setting om zijn kwaliteiten te tonen: een compact en gedisciplineerd georganiseerd blok, waardoor hij zelden ver van zijn doel moest verdedigen en volop kon schitteren in de 'korte' duels, zowel over de grond als in de lucht. Een speler om verder te laten rijpen.Weinig balbezit typeert het voetbal dat Bernd Hollerbach predikt. Het baseert zich op defensieve discipline en verbiedt risico's op de eigen speelhelft. Op het einde van de reguliere competitie noteerden de Truienaars gemiddeld 43,9 procent balbezit per wedstrijd. Alleen Beerschot had nog minder de bal. Maar anders dan de Ratten demonstreerden de Kanaries dat je ook zonder balbezit een wedstrijd kan controleren.Omdat de Belgische clubs almaar meer gaan shoppen op de Japanse markt - het resultaat van de prestaties van spelers als Ryota Morioka of Junya Ito - heeft Stayen niet langer het monopolie op goede keuzes in het land van de rijzende zon. Om het vooruitzicht op een hoger niveau en progressie in het klassement te krijgen, zou Sint-Truiden er toch goed aan doen een nieuwe Takehiro Tomiyasu of Daichi Kamada op te delven. Geel-blauw heeft vooral een offensieve injectie van doen, zodat het team wat vaker in de buurt van het doel van de tegenstander opdaagt. Een toevoeging van een nieuwe aanvallende dynamiek aan het behoud van een verdediging die zich in de Jupiler Pro League laat kennen als een van de moeilijkste om te omzeilen, zou de Limburgers een ticket voor de race naar de top acht kunnen bezorgen.