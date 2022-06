Het seizoen zit erop, de kampioen en de degradant zijn bekend, hoog tijd dus om alle clubs in onze Jupiler Pro League door te lichten. Vandaag: hoe KV Mechelen een topseizoen beleefde met 'georganiseerde chaos' en een erg lekke verdediging.

Het resultaat

...

Het resultaatSinds de terugkeer bij de elite legt KV Mechelen regelmaat in zijn resultaten: zesde in 2020, achtste het jaar daarop en dit seizoen zevende. Telkens bleven de Kakkers tot laat in de competitie meedingen voor een plek in de play-offs. Dat was dit seizoen niet anders - met een 16/18 bij het einde van de zomerse mercato mocht Malinwa ongegeneerd dromen van de top-4. Maar in de winter kreeg de ploeg het lastig en sloop zelfs de angst binnen de ploeg dat play-off 2 niet zou halen. Zo ver kwam het uiteindelijk niet. Het team van trainer Wouter Vrancken sloot af in stijl, en met een reeks gelijke spelen die KV Mechelen bevestigden als Belgische subtopper. Dat gebeurde bovendien allemaal met een aantrekkelijk en uitgesproken offensief voetbal. KV Mechelen sloot de reguliere competitie af met de vijfde beste aanval. Daar tegenover staat dat de deur achterin vaak wagenwijd open stond: met 61 tegendoelpunten behoort KV tot de slechtste leerlingen van de klas - alleen de laatste drie teams in het eindklassement stonden nog meer goals toe. SpelAls bepaalde tactische keuzes de verdediging onbeschermd achterlieten - waarbij de individuele backs niet altijd opgewassen bleken tegen de gevolgen van die opties -, dan bekoorde KV Mechelen in offensief opzicht als een van de meest spectaculaire teams van de Jupiler League. In balbezit lanceerde het graag wat de spelers zelf 'een georganiseerde chaos' noemden. Nikola Storm kleefde links aan de zijlijn, Sandy Walsh terroriseerde de rechterflank, en tussen die twee krioelde het van ploegmaats in volle beweging. Georkestreerd door de linkervoet van Rob Schoofs doken daar, tussen de lijnen, dan Kerim Mrabti, Hugo Cuypers en/of Geoffry Hairemans op. Het regende driehoekjes en positiewissels om de tegenstander te desoriënteren in de dekking en om op de speelhelft van de opponent ruimte te creëren. In die ruimte maakten dan vooral Storm en Schoofs het verschil met een flitsende actie of knappe ingeving, of werden Cuypers of Mrabti afgezonderd in het strafschopgebied en verschenen die ineens onbewaakt ter hoogte van de penaltystip. Malinwa bood, kortom, een spektakel van een voortdurend beweeglijk onevenwicht.Speler: Hugo CuypersNa een vroege ballingschap in Griekenland en nadien de Franse lagere afdelingen, arriveerde Hugo Cuypers op kousenvoeten achter de kazerne. Waar de Luikenaars vervolgens ontplofte: dertien doelpunten, tien assists en vooral, vele tientallen kilometers, afgelegd met een hoge intensiteit. Cuypers ontpopte zich tot een van de actiefste aanvallers van 1A. Vorige winter plakte Mechelen een prijs van 5 miljoen euro op zijn hoofd. Met zijn onuitputtelijke beweeglijkheid is Cuypers enkele maanden later nog altijd veel geld waard.Jong talent: Vinicius SouzaGesteund door de City Group promoveerde Lommel Vinicius Souza tot een van de duurste spelers in de geschiedenis van tweede klasse. Het betaalde 2,5 miljoen euro om de Braziliaan in 2020 los te weken bij Flamengo. Een jaar later al waarde hij in de Jupiler League rond. Daar leerde men Souza kennen al een krachtige en behendige middenvelder, even machtig in het balbezit als in de balrecuperatie. Een soms impulsief maar vaak adembenemend talent.Cijfer: 21Vooral op stilstaande fasen toonde KV Mechelen zich dit seizoen uiterst kwetsbaar. Liefst 21 doelpunten (dat is bijna 30 procent van het passief) kreeg de ploeg zo tegen, en dat is dan nog strafschoppen en rechtstreekse vrijschoppen buiten beschouwing gelaten. Een negatief record. Een mens mag er niet aan denken hoeveel kostbare punten zo verloren gingen.ToekomstNog voor het einde van het seizoen kondigde KV Mechelen aan dat Wouter Vrancken de club zou verlaten. De coach profileerde zich bij de Maneblussers als de specialist van de remonte en de koning van de Beker van België. De gewezen middenvelder parkeerde Malinwa in de subtop, en op de koop toe met spetterend voetbal. Een opvolger die zijn lijn kan doortrekken en het niveau van de vorige seizoen kan handhaven, het wordt een forse uitdaging voor het bestuur. Los van de identiteit van de toekomstige trainer, zou ook het afscheid van enkele spelers wel eens voor opschudding kunnen zorgen. Na het meest succesvolle seizoen uit zijn carrière wil Nikola Storm allicht andere sferen opsnuiven, en ook Hugo Cuypers zal moeilijk te houden zijn. Er dreigt daar achter de kazerne een bouwwerf te komen. Voor het eerst sinds 2019 vordert KV Mechelen in de vorm van onzekerheid.