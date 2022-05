Het seizoen zit erop, de kampioen en de degradant zijn bekend, hoog tijd dus om alle clubs in onze Jupiler Pro League door te lichten. Vandaag: waarom OH Leuven nog ver verwijderd is van een Belgische titel.

Het resultaat

Het resultaatToen het algemene gevoel aan het einde van het seizoen 2020/21 - dat van de terugkeer naar 1A - nog positief was, trokken bepaalde personen binnen OH Leuven toch aan de alarmbel. Met weinig punten toonde de tweede ronde aan dat er nog werk was, wat begin dit seizoen werd bevestigd. Met slechts één overwinning in hun eerste elf wedstrijden, hadden de Leuvenaars van Marc Brys het opmerkelijk moeilijk met het vertrek van enkele sleutelspelers tijdens de zomer. Het duurde tot eind oktober voordat de eerste successen elkaar opvolgden en het degradatiespook zich terugtrok om plaats te maken voor het verhaal van een seizoen zonder veel historie.Als u één ding moet onthouden van het seizoen op Den Dreef, dan zijn het de wedstrijden tegen de toppers waarin OH Leuven liet zien dat het zijn reputatie als vervelende tegenstander niet gestolen heeft. Vaak nauwkeurig in de observatie van de tegenstander, dwong de Leuvense staf Anderlecht (tweemaal) en Club tot een gelijkspel en won het zelfs in het Dudenpark van een Union. Een paar bescheiden trofeeën voor op de schoorsteen van een al te vaak grijs seizoen.Het spelGefocust op aanvallende counters en het trio met passeur Xavier Mercier, spits Thomas Henry en loper Kamal Sowah vorig seizoen, moest het spel van OHL opnieuw worden uitgevonden na het vertrek van de Franse spits naar Venetië en de terugkeer van de Ghanees naar zijn Engelse eigenaar. Op zoek naar de juiste formule probeerde Marc Brys zijn Jordaanse loopwonder Musa Al-Tamari meer verantwoordelijkheid te geven, voordat hij hem opnieuw van het veld haalde na enkele mindere prestaties. Uiteindelijk werd de Leuvense balans heropgebouwd rond Xavier Mercier, die zowel betrokken was in het balbezit als de rushes. Om hem heen zorgden de spieren van Sory Kaba voor ruimte, terwijl Mathieu Maertens en zijn buitengewone flair de ruimtes prachtig interpreteerde, met negen goals en vier assists. Toch werden de aanvallen van OH Leuven meer dan ooit gedragen door het collectief. De verdediging, te vaak blootgesteld aan de aanvallen van de tegenstanders, bleek, afgezien van een uitstekende Cenk Özkacar, niet in staat om zijn rol goed te vervullen. De speler: Xavier MercierHoewel sommigen van zijn concurrenten nog zes wedstrijden meer kregen, draaide de assistmachine van de Franse maestro van Leuven alweer op volle toeren. Millimeterpasses, steekballen om duimen en vingers van af te likken, stilstaande fases... Het is moeilijk voor te stellen waar de Leuvenaars zouden staan zonder hun meester op het middenveld. De youngster:Mandela KeitaSommige grote Serie A-clubs richtten hun pijlen al langer op deze middenvelder, die niet altijd de voorkeur genoot van Marc Brys. Op de grote momenten toonde Mandela Keita zijn fysieke en technische klasse met zijn energieke en verticale voetbal dat enkel te zien is bij de beste middenvelders ter wereld. Een speler die gemaakt is voor het voetbal van morgen en nu al in staat is veel schade aan te richten in de Jupiler Pro League van vandaag.Het cijfer: 11Als specialisten van de counter vorig seizoen liepen de mannen van Marc Brys dit jaar vooral in hun eigen val. Elf keer kreeg OHL een doelpunt tegen na een snelle omschakeling van de tegenstander. Op de velden van de Pro League heeft geen enkel team het slechter gedaan dan de teamgenoten van Sébastien Dewaest, niet echt comfortabel als hij een tegenstander moet verdedigen die op volle snelheid ver van zijn doel wordt gelanceerd. Een situatie die veel vaker voorkwam dan vorig seizoen, toen de Leuvenaars zich zelden ver van hun eigen zestien waagden.De toekomstDe uitdaging belooft gigantisch te worden. Want in drie seizoenen aan Den Dreef maakte Xavier Mercier 18 goals en leverde hij 39 assists af in 99 optredens. En daar zou het bij kunnen blijven, aangezien de carrière van de Fransman waarschijnlijk ergens anders zal verdergaan. Zijn betrokkenheid, geschat op ongeveer 20 doelpunten per jaar, zal onvermijdelijk moeten worden vervangen. Zijn vervanger zal moeten worden gevonden door een opnieuw ontworpen scoutingcel, aangezien ook op dat niveau in de universiteitsstad enkele veranderingen werden doorgevoerd.Geconfronteerd met het schrikbeeld van een enorm kwaliteitsverlies op het veld, belooft de zomer cruciaal te worden aan Den Dreef om een hectisch seizoen te voorkomen. Hoe dan ook, de dromen van een toekomstige titel die vorig jaar werden aangekondigd, toen Marc Brys zijn contract verlengde in plaats van naar Genk te gaan, klinken nu als een oud verhaal.