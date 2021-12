Welke eersteklasser heeft afgelopen zomer de beste transfers gedaan? Sport/Voetbalmagazine zocht het uit en gaf ook het woord aan de club om een evaluatie te maken. Iedere dag brengen we drie ploegen. Beginnen doen we met de slechtst presterende clubs: Standard (4/10), Club Brugge (4/10) en KAA Gent (4,4/10).

We gaven alleen quoteringen aan spelers die afgelopen zomer écht nieuw waren. U18-spelers, zoals Antonio Nusa bij Club Brugge, kregen geen quotering omdat ze te jong zijn om aan een beoordeling te onderwerpen.

...

Ons oordeelNeem een club in financieel zwaar weer, die vooral de loonmassa moet inperken om de uitgaven onder controle te krijgen. Voeg daar een amper gevulde geldbeugel aan toe om de zomeraankopen te doen. Kruid af met een openlijk conflict tussen de coach en de sportief directeur. Het is het recept voor een zeer moeilijke transferperiode. Welkom op Sclessin, waar zelfs de meest rustigen nerveus rondlopen.Om te voldoen aan de roep om individueel talent van Mbaye Leye en het tumultueuze vertrek van Michel-Ange Balikwisha te compenseren zette sportief directeur Benjamin Nicaise (ondertussen ontslagen) alles op alles voor Aron Dønnum, de uitblinker van de Noorse competitie. Zijn eerste matchen waren een ramp, maar stilaan weet de Noor zijn statistieken op te krikken nadat hij het vertrouwen kreeg van Luka Elsner. Niet dat hij prestaties afleverde die in het geheugen blijven hangen, maar genoeg om te kunnen zeggen dat het geen weggegooide miljoenen zijn.De rest van de Luikse transferzomer ging het vooral om uitleenbeurten. Van middenvelders om te beginnen, al waren die er al ten overvloede in de kern van Standard. Van Juventus kwamen de jongeren Hamza Rafia en Daouda Peeters. Na een veelbelovend debuut deemsterden ze weg en hun verblijf in Luik lijkt op een teleurstelling uit te draaien. Het oordeel over Niels Nkounkou is genuanceerder, al kan ook zijn komst niet direct een groot succes genoemd worden.Het oordeel van de clubCEO Alexandre Grosjean: 'Veel binnenkomende transfers hebben we niet gedaan door de coronacrisis en - dat gaan we niet verbergen - de financiële moeilijkheden die daaruit voortvloeien. Aan de uitgaande zijde hebben we belangrijke bedragen gekregen met de verkoop van Zinho Vanheusden en Michel-Ange Balikwisha. En dat zal deze winter ook het geval zijn met het vertrek van Hugo Siquet. Om onze groep te versterken zijn we trouw gebleven aan onze filosofie, door nieuwe jongeren uit ons opleidingscentrum in de A-kern op te nemen, zoals Ameen Al-Dakhil en Nathan Ngoy die allebei al speelgelegenheid gekregen hebben.'Wat de nieuwe gezichten betreft, begint onze belangrijkste zomeraankoop - Aron Dønnum - geleidelijk aan zijn neus aan het venster te steken. Hij past zich steeds beter aan aan ons land en aan onze competitie. Hij heeft al mooie dingen getoond en we hopen er de komende weken nog meer te zien.'Daarnaast hebben we ook een aantal spelers geleend die bijna geen enkel financieel risico met zich meebrengen. Daouda Peeters is helaas ziek geworden, en we denken nu in de eerste plaats aan zijn gezondheid. Hamza Rafia heeft een interessant potentieel, maar hij heeft nog moeite om de lijn door te trekken. Niels Nkounkou is basisspeler, maar hij blaast nu eens warm dan weer koud. Zoals elke jonge speler in een nieuwe omgeving heeft hij tijd nodig. Daarom vind ik het nog een beetje te vroeg om een oordeel te vellen over onze zomertransfers.'Ons oordeelAls we de Brugse transferzomer zouden beoordelen op basis van de vervanger van de enige titularis die vertrok, dan zouden we geneigd zijn om het bestuur onderscheiding toe te kennen. Jack Hendry deed namelijk heel snel Odilon Kossounou vergeten. Maar naast de lastminutetransfer van de Schot is het moeilijk om zelfs maar voldoendes te vinden. Izquierdo en Wesley, die niet onder druk gezet werden om meteen resultaten voor te leggen maar van wie men wel hoopte dat ze hun oude niveau zouden terugvinden, verpieteren al te vaak in de tribune. En de Fransen Maouassa en Nsoki hebben al wel kansen gekregen om zich te tonen, maar hebben nog niet veel mensen weten te overtuigen. De offensieve inbreng voor de eerste lijkt te beperkt voor een club als Brugge, terwijl de tweede evenzeer uitblinkt door zijn kwaliteiten aan de bal als door zijn blunders bij balverlies. Voor een centrale verdediger is dat vervelend.Het geval van Kamal Sowah is het moeilijkst te ontleden. De Ghanees kan onmogelijk al zijn kwaliteiten verloren hebben door zijn Leuvense appartement te ruilen voor een woonst in Brugge, maar de ex-speler van OHL lijkt niet op zijn gemak in de rol die Philippe Clement voor hem bedacht heeft. Sowah overtuigt niet als buitenspeler en werd zelden gezien in zijn favoriete positie als steunpunt voor een echte nummer 9.Wat betreft de jongeren Persyn, Otasowie, Nusa en Providence is het te vroeg om hun bijdrage halverwege het seizoen al te evalueren.Het oordeel van de club (algemeen manager Vincent Mannaert) 'Wij analyseren de transfers pas op het einde van het seizoen. Transfers staan bij ons nooit op zich, ze maken deel uit de samenstelling van de kern en die bestaat uit een mix van korte en lange termijn met als uiteindelijk doel de collectieve prestatie.'De waarde van onze kern is verdubbeld sinds 2016 en daarbij zijn er meerdere talenten tot ontwikkeling gekomen. Onze strategie bestaat uit drie fases. De eerste is de kern stabiliseren door het behoud van sleutelspelers als Hans Vanaken, Brandon Mechele, Ruud Vormer of Mats Rits. De tweede bestaat uit het aanwerven van spelers met welomlijnde talenten, zoals Arnaut Danjuma, Krepin Diatta en Noa Lang. En de derde is de ontbolstering van de volgende generatie met spelers als Charles De Ketelaere, Noah Mbamba, Ignace Van der Brempt en Senne Lammens.'Ons oordeelVia de scoutingscel kwam er (na eerder ook Andreas Hanche-Olsen en Yonas Malede) met Joseph Okumu (24) een snelle en heel wendbare tweevoetige verdediger, die indruk maakt. Hij werd vastgelegd tot 2025. De Keniaan kan door de relatieve stilstand van paradepaardje Tsjkavetadze (22) mogelijk de volgende pion zijn die met een meerwaarde kan worden verkocht.Coach Hein Vanhaezebrouck, die de Franse diepe aanvaller Thomas Henry niet wilde omdat hij hem te veel een counterspits vond, werd op zijn wenken bediend met de controlerende middenvelder Julien de Sart, creatieveling Hjulsager en de snel op doel trappende Bruno. Hjulsager en Bruno vielen na een goede start uit met blessures. De transfervrije Christopher Operi kon na een goede voorbereiding op links te weinig concurreren met Núrio Fortuna.Gezien de onzekerheid over de fitheid van targetman Laurent Depoitre werd eind augustus Ludovic Ajorque (27, RC Strasbourg) overwogen, maar hij kwam niet wegens een te hoge kostprijs (8 tot 10 miljoen euro). Er werd dan geopteerd voor een trio ( Bayo, Lemajic en de bij de fans nog altijd gecontesteerde Mboyo Ilombe) om te roteren, maar geen van hen slaagt erin te wedijveren met het vaste duo Tarik Tissoudali-Laurent Depoitre.Het oordeel van de club (algemeen manager Michel Louwagie)'Als we de balans moeten opmaken na bijna de helft van de reguliere competitie inzake onze ge- realiseerde zomer- transfers, dan vertaalt zich dat in de resultaten. De twee belangrijkste doelstellingen bij de start van het seizoen waren Europees overwinteren - nadat we eind juli al moesten aantreden in tweede voorronde tegen het Noorse Valerengen - én de Champions' play-offs halen in de Belgische competitie. Het eerste doel werd al bereikt, want in maart spelen we door onze poulewinst de 1/8 finales van de Conference League Cup. In de Jupiler Pro League staan we voorlopig nog net buiten de top vier, maar zijn we bezig met een inhaalbeweging na een moeilijk begin.'De verhouding tussen de gedane investeringen en het rendement van de gehaalde aanwinsten zit zeer goed. Onze duurste aankoop, de Keniaanse international Joseph Okumu, presteert heel sterk en het best van alle aankopen. De covidsituatie remde ons financieel vanzelfsprekend zwaar af, zodat we niet al te veel konden investeren. We zijn 20 miljoen euro kwijt aan inkomsten door corona. Dan is elke euro belangrijk voor een club zonder aandeelhouders en zonder investeerder. De voorzitter en ik staan voor voorzichtig management.'Strategisch gezien was het onze prioriteit om een sterke centrale verdediger te vinden. Met Okumu vonden we die ook in de Zweedse competitie. In onze zoektocht naar een spits werden we, zoals eerder aangegeven, financieel afgeremd door de gevolgen van de pandemie. We hebben onze coach ook zoveel mogelijk gevolgd in zijn vragen.'