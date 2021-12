Welke eersteklasser heeft afgelopen zomer de beste transfers gedaan? Sport/Voetbalmagazine zocht het uit en gaf ook het woord aan de club om een evaluatie te maken. Iedere dag brengen we drie ploegen. Vandaag deel twee met Beerschot (4,9/10), KRC Genk (5/10) en KV Oostende (5/10).

We gaven alleen quoteringen aan spelers die afgelopen zomer écht nieuw waren. U18-spelers, zoals Antonio Nusa bij Club Brugge, kregen geen quotering omdat ze te jong zijn om aan een beoordeling te onderwerpen.

Ons oordeelBeerschot toonde heel wat transferbedrijvigheid afgelopen zomer. Daarbij werden veelal risicobeleggingen gedaan, want op De Smet na allemaal spelers die geen ervaring hadden met het Belgische voetbal of weinig ervaring in het profvoetbal tout court. De indruk leeft dat er vooral getransfereerd werd met het oog op een doorverkoop later. Peter Maes kende de pech dat de twee grootste talenten, de Zuid-Amerikanen Vaca en Caicedo, pas na zijn ontslag in september inzetbaar waren. Vooral die laatste toonde de voorbije maanden zijn meerwaarde. Helaas voor Beerschot is hij slechts gehuurd van Brighton.Voor de jonge Griekse verdediger Konstantopoulos werden wel behoorlijk wat centen neergeteld (700.000 euro), maar in de drie basisplaatsen die hij kreeg, kon hij niet overtuigen. Onder Javier Torrente verdween hij zelfs helemaal uit beeld. Voor Okyere geldt hetzelfde. De van Fenerbahçe gehuurde Lemos was tot nog toe meer geblesseerd dan fit. Huurling Seriki werd ondertussen alweer teruggestuurd naar moederclub Sheffield United. De echte deceptie in het transferrapport van de Mannekes ligt echter in het offensieve compartiment. Zowel Soumaré als de voormalige Kroatische jeugdinternational Krekovic brachten amper iets bij. Enkel de meer ervaren Shankland kon zich al tonen, zij het dan vooral met zijn noeste arbeid. Als duurste zomeraankoop (1,2 miljoen euro) mag dat ietsje meer zijn. Het oordeel van de clubTechnisch manager Sander Van Praet: 'Vorig seizoen hadden we een van de oudste kernen in de JPL, we hadden dus nood aan verjonging. Okyere, Konstatopoulos, Krekovic, Seriki, Soumaré... dat is allemaal geboortejaar 2000 of later. Voor een stuk zit daar ook een economische logica achter, dat klopt, waarbij een latere doorverkoop beoogd wordt - dat is de realiteit voor zowat alle Belgische clubs. Hun prestaties waren tot nog toe onregelmatig, maar dat valt mee te verklaren door de blessures van enkele vaste waarden aan het begin van het seizoen, waardoor die jongeren wat houvast misten. Bovendien vielen de resultaten tegen en zo werd het nog lastiger om ze rustig in te passen. Daarbij komt dat Caicedo, Vaca en Shankland - die hun meerwaarde ondertussen bewezen - pas laat aansloten. Die timing heb je in het spel van transferonderhandelingen niet altijd in de hand, al is het achteraf bekeken een verkeerde inschatting geweest om zo laat op 'zekerheden' in te zetten. Het waren geen paniekaankopen alleszins. Wat het offensieve compartiment betreft, geloven we nog steeds dat we met Shankland een spits in huis hebben die goals kan maken.'Bij zijn komst heeft onze nieuwe coach, Torrente, zijn analyse van de kern gemaakt en kwam hij tot de conclusie dat er voldoende kwaliteit is om een veilige plek in het klassement te ambiëren. Net zoals wij nog steeds denken. We willen nu geen dingen doen uit een paniekreactie, enkel als er zich een opportuniteit voordoet, zullen we nog iets halen.'Ons oordeelGenk behield tot zijn eigen verbazing en tot tevredenheid van de trainer de kern waarmee het de beker won en nipt de titel miste omdat de aanbiedingen voor Lucumí en Onuachu er niet waren, of er onvoldoende werd geboden voor hen. Ervan uitgaande dat minstens één van beiden zo vertrekken, investeerde Genk vooraf in versterking waarmee het zich op drie fronten competitief wilde tonen.Centraal achterin toont de jonge Spaanse Nigeriaan Sadick zich stevig in de duels, hij kreeg de afgelopen weken voluit zijn kans en is goed op dreef. Dé sensatie van het seizoenbegin was Trésor die op het middenveld links of centraal meteen indruk maakte met goeie acties en assists, maar zodra de drukke Europese weken aanbraken verloor hij zijn basisplaats. De laatste weken kwam hij nog amper in beeld. Ugbo, vorig jaar Cercles topschutter met zestien goals, werd gehaald als alternatief voor Onuachu, maar kon vooralsnog niet overtuigen. Hij zorgt voor te weinig dreiging en valt ook niet op in het spel. Kortom: hij moet zijn visitekaartje nog afgeven. Ex-Ajacied Eiting, van wie na jaren vol blessureleed veel verwacht werd als controlerende middenvelder, kon evenmin zijn meerwaarde al tonen. De ervaren Noorse linkerflankspeler Juklerød die transfervrij weggehaald werd bij Antwerp, kreeg na de supercup te kampen met twee blessures en is nu pas weer fit.Op Sadick na die een prima debuut maakt, wordt van alle nieuwkomers de komende maanden meer verwacht.Het oordeel van de clubKRC Genk wenste niet mee te werken aan dit dossier.Ons oordeelDe zomer was zoals verwacht nogal woelig. Van de sleutelspelers die het spel van KVO vormgaven, bleven alleen de Franse regisseur Maxime D'Arpino en de Senegalese reus Makhtar Gueye in de koningin der badsteden. Jelle Bataille, Jack Hendry, Arthur Theate, Andrew Hjulsager en Fashion Sakala moesten vervangen worden, dat zijn vijf belangrijke pionnen in de basiself van de kustboys. Zes zelfs, als we er Kévin Vandendriessche bijtellen. Een opgave die nog lastiger werd omdat CEO Gauthier Ganaye tegelijkertijd een competitieve ploeg moest samenstellen in Nancy, dat overgekocht werd door de Pacific Media Group.Vier transfers van de kustboys gingen rechtstreeks naar Frankrijk, zeven andere nieuwkomers kwamen de vertrekkers aflossen, maar ze konden die niet doen vergeten. Goalgetter Ambrose stond op de radar van andere eersteklasseclubs. Hij kon Sakala niet doen vergeten, maar zorgde in zestien wedstrijden toch al voor zes beslissende acties (drie goals en drie assists) en kan veel verdedigers in eerste klasse in de problemen brengen. Rocha Santos is soms wat afwezig bij balverlies, maar is ook in staat tot geniale flitsen die wedstrijden winnen, ook al toont hij dat momenteel zelden.De ontgoochelingen situeren zich vooral in de verdediging, behalve dan wat betreft Koziello, wiens cv meer beloofde dan hij momenteel laat zien: noch Fortes, noch Medley konden overtuigen in een van de zwakste defensies van eerste klasse.Het oordeel van de clubCEO Gauthier Ganaye: 'Onze situatie vergelijken met die van vorig seizoen, slaat nergens op. Welke club kan spelers vervangen als Jack Hendry, die nu Champions League speelt, of Arthur Theate, die nu Rode Duivel is? Misschien dat Brugge of Genk dat kunnen, maar Oostende niet. Fortes was geschorst en nadien geblesseerd, en Medley is nog maar 21 en woont voor het eerst ver van zijn familie - dat maakt hun aanpassing er niet eenvoudiger op.'Niettemin, mocht ik de transferperiode overdoen, ik zou weinig veranderen, ook al lijkt dat misschien wat bizar in onze huidige situatie. Ik ben ervan overtuigd dat onze nieuwkomers nog zullen tonen wat ze in hun mars hebben. Van Koziello bijvoorbeeld, verwacht ik nog heel veel. Zonder zijn blessures hadden we nooit een speler van dat kaliber kunnen halen. Hij mist nog wat ritme, maar met een goede Koziello zal ook een Maxime D'Arpino zich meer op zijn gemak voelen.'Hoe dan ook gaan we ons in de winter versterken. Dat hebben we al gedaan met Kyle Duncan, die uit de MLS komt en ons op rechts veel gaat bijbrengen. En hij zal niet de laatste zijn. Idealiter komen de versterkingen snel, zodat ze aan de stage kunnen deelnemen en zich sneller aan de ploeg kunnen aanpassen. Maar we gaan ook geen halve ploeg halen, hé! We zijn overtuigd van de kwaliteiten van onze kern. Het probleem is dat we bewust voor een beperkte kern en een lage loonmassa gekozen hebben, maar dat precies dat ons wegens langdurige blessures parten heeft gespeeld.'