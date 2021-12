Welke eersteklasser heeft afgelopen zomer de beste transfers gedaan? Sport/Voetbalmagazine zocht het uit en gaf ook het woord aan de club om een evaluatie te maken. Iedere dag brengen we drie ploegen. Vandaag deel drie met KAS Eupen (5/10), OH Leuven (5,2/10) en Antwerp (5,4/10).

We gaven alleen quoteringen aan spelers die afgelopen zomer écht nieuw waren. U18-spelers, zoals Antonio Nusa bij Club Brugge, kregen geen quotering omdat ze te jong zijn om aan een beoordeling te onderwerpen.

Ons oordeelWie zonder geld uit te geven bijna halfweg de competitie gedeeld achtste staat, heeft goed gewerkt. De belangrijkste transfers van KAS Eupen afgelopen zomer waren het behouden van de spelers die nog onder contract lagen. Niet vanzelfsprekend na de mededeling vanuit Doha dat het budget met 30 procent ingekrompen werd, waardoor er geen geld was voor nieuwe spelers. Tot de laatste dag van de mercato hield Eupen rekening met het vertrek van een of meer sterkhouders, maar nadat de Bosnische spits Prevljak als eerste aankondigde te zullen blijven, deden ook verdediger Agbadou en aanvaller Ngoy dat. Voor spelmaker Stef Peeters wou of kon Standard maar 750.000 euro betalen, de som die Eupen een jaar eerder aan Cercle gaf, maar Eupen hield vast aan zijn vraagprijs van één miljoen.Uiteindelijk vertrokken enkel spelers die einde contract (zoals Adriano) of op uitleenbasis waren (bijvoorbeeld Musona). Wel leende de club de jongeren Matthys, Libert en Aziz uit aan de Nederlandse tweedeklasser MVV. Daar haalde Eupen zijn enige echte inkomende transfer: de 22-jarige middenvelder Déom. Hij moet vooralsnog tevreden zijn met een bijrol. Déom kwam tot vorige week drie keer aan de aftrap en viel elf keer in (nog geen goals of assists).Na het vertrek van doelmannen Ortwin De Wolf (naar Antwerp) en Théo Defourny (naar RWDM) bood Eupen de Duitse doelman Robin Himmelmann (32) een nieuw contract aan. Dit seizoen kampt hij met Abdul Nurudeen om de plek van eerste doelman. Het oordeel van de clubAlgemeen manager Christoph Henkel: 'De bedoeling van de zomermercato was de spelers die nog onder contract lagen te houden. Dat is ons gelukt. Heel wat spelers zijn vertrokken, maar die waren eind contract of op leenbasis. Over onze twee aanwinsten zijn we heel tevreden. We zoeken jonge spelers op wie we in de toekomst kunnen rekenen. Déom past in dat profiel. Hij heeft al goeie dingen getoond en krijgt bij ons de kans om zich stap voor stap te ontwikkelen. Himmelmann is een goeie ervaren keeper die in balans ligt met Nurudeen. Die laatste maakt zoals elke jongere af en toe nog een fout maakt, maar dat is ingecalculeerd. Nurudeens prestaties zijn al goed, nu verwachten we dat hij de constante brengt die hij nog wat mist.'Onze eerste opdracht was 30 procent op het budget besparen. Dan ga je niet meer spelers halen dan je nodig hebt. Al onze posities waren goed bezet. Daarom zijn we heel tevreden over de zomermercato. We hebben bespaard en tegelijk een goeie ploeg behouden.'In de wintermercato wordt het net als afgelopen zomer afwachten voor wie van onze goeie spelers er concrete belangstelling is. We gaan geen twee à drie nieuwe spelers kopen als er niemand vertrekt. Wat ons betreft moet er in januari niemand weg.'Ons oordeelGroepsvorming en collectief denken, dat zijn de stokpaardjes van coach Marc Brys. Spelers mogen hun ego niet groter maken dan de groep. In die zin kreeg ook de Bulgaarse werkmier op het middenveld Malinov al eens een veeg uit de pan. De Antwerpenaar werkt het liefst met profs die hun fysieke motor, technisch vermogen en tactisch denken maximaal aanspreken om alle taken in zijn bewegingsspel goed uit te voeren. Ook vaak met individuele dekking over het gehele terrein.Het is dan ook niet verwonderlijk dat iemand als De Norre - die als rechtsvoetige veelal op links speelt - opnieuw openbloeit aan Den Dreef. Als nieuwkomer moet je Brys altijd overtuigen van je meerwaarde en bereidheid tot meedenken in zijn tactische patronen. Een persoonlijkheid als Kaba, die de nochtans beter druk zettende Rezaei verdrong uit de basiself, moest zijn fierheid even parkeren en meer strijder worden om het tot titularis te schoppen. Özkacar, een 21-jarige Turkse linksvoetige verdediger die wordt gehuurd van Ol. Lyon, werd een sterkhouderDewaest, Alexis de Sart en Chakla zijn ervaren spelers, die weinig aanpassingsproblemen kenden. De IJslandse doelman Rúnar Alex Rúnarsson, zoon van Runar Kristinsson (ex-Lokeren) kreeg zijn kans tegen Union en bevestigde die sterke prestatie tegen KAA Gent. De huurlingen Sekidika, Shengelia, Sadzoute en Koecharevytsj kwamen door omstandigheden nog te weinig in actie om beoordeeld te worden.Het oordeel van de clubTechnisch directeur Wim De Corte: 'We moesten onze kern wat nieuwe zuurstof geven, zeker na het vertrek van bepalende jongens als Thomas Henry en Kamal Sowah. Het was de bedoeling de selectie kwalitatief te versterken, hetgeen ook lukte. Een pijnpunt bleek dat er op een bepaald moment te weinig onderlinge concurrentie aanwezig was. We zijn erin geslaagd die te verhogen. Maar we moesten heel creatief reageren qua transfers, omdat Thomas pas op 21 augustus vertrok. Amper tien dagen de tijd kregen we op de mercato om alternatieven te zoeken voor onze vertrokken speerpunten, die - net als aanvoerder Xavier Mercier - heel sterk waren in het omzetten van kansen in doelpunten. Dezelfde types waren financieel onhaalbaar. We moesten het dus anders opvangen.'Daarom kozen we ervoor om te gaan voor huurspelers of transfervrije voetballers. Want het bewaken van ons budgettair evenwicht stond voorop. In coronatijden viel het op dat we ons bewogen op een heel stroeve transfermarkt, vandaar de vele bewegingen die nog plaatsvonden. We mogen ons huiswerk dan ook neerzetten als een huzarenstukje. Het is leuk om vast te stellen dat we vandaag over tien internationals beschikken. Maar ook dat we ons in het klassement na een moeilijke competitiestart goed herpakten en opschuiven in de juiste richting. We zijn op de goede weg, zullen misschien nog wat ups en downs beleven maar kwamen toch al wat dichter bij de ploegen uit de linkerkolom.'Ons oordeel'Wij hebben geen behoefte aan een sportief directeur', viel in de wandelgangen van de Bosuil te noteren aan de vooravond van de eerste transferperiode na de terugkeer naar eerste klasse waarbij Luciano D'Onofrio de lakens niet meer uitdeelde. Er lag een pak werk op de plank gelet op het grote aantal geleende spelers in de kern van de Great Old. Dertien nieuwkomers trokken het rood-witte shirt aan, ze kwamen uit alle windstreken en met wisselende palmaressen.Om te beginnen zijn er de ronkende namen, Nainggolan op kop. De Ninja is zijn XXL-salaris nog niet waard. Dat geldt ook voor Ally Samatta, die pas recent beslissend kon zijn, of voor Björn Engels, die in niets nog lijkt op de kandidaat-Rode Duivel van weleer. In deze categorie mag momenteel alleen Viktor Fischer een succes genoemd worden.Van de jongeren Balikwisha, Vines, Bataille, Dwomoh of Yusuf is er niemand echt een vaste waarde, maar ze verzamelen gaandeweg toch wat speelminuten. Het zijn alleszins investeringen die verstandiger zijn dan de overdreven miljoenen die op het einde van de transferperiode nog neergeteld werden voor Dorian Dessoleil, duidelijk een paniektransfer. Dat staat in schril contrast met Michael Frey, die vroeg werd aangetrokken en die tegen alle verwachtingen in een van de grote transfersuccessen van de zomer is gebleken.Het oordeel van de clubGeneral Manager Sven Jaecques: 'Intern zijn we vrij tevreden over de transfers die we deden. We kozen afgelopen zomer bewust voor een ander soort transfers: minder gevestigde waarden en wat meer jeugd. Dat houdt in dat je ze wat meer tijd moet geven, maar dat ze op termijn wel tot een meerwaarde kunnen leiden. Ook slechts één huurspeler meer, Ally Samatta. Concreet betekende dat 7 spelers jonger dan 23, een paar spelers in de meer ervaren groep van twintigers en met Radja Nainggolan slechts een speler boven de dertig. Dat betekent dat onze kern nu evenwichtiger is samengesteld, dat er op de meeste posities veel kwaliteit en concurrentie is en dat we niet met het mes op de keel de volgende transferperiode ingaan. Komt er een opportuniteit, dan kunnen we die nemen, maar het moet niet.'Met 33 punten halverwege zitten we perfect op schema voor play-off 1. Europees heeft de keuze voor minder ervaring ons parten gespeeld, maar behalve tegen Fenerbahçe waren we in het spel altijd mee. In de beker moet Antwerp altijd doorgaan, maar een loting op het veld van de nieuwe kampioen in 1B was lastig.'De kwaliteit van de kern is hoog, dat maakt dat sommige jongens op training wel mooie dingen kunnen laten zien, maar minder in wedstrijden. De media mogen vinden dat bijvoorbeeld Balikwisha verhouding prijs-kwaliteit nog niet voldoende presteerde, maar intern zijn we zeer tevreden. De Belgische competitie is zeer fysiek en wordt onderschat. Zelfs Radja had met al zijn ervaring wat tijd nodig.'