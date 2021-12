Welke eersteklasser heeft afgelopen zomer de beste transfers gedaan? Sport/Voetbalmagazine zocht het uit en gaf ook het woord aan de club om een evaluatie te maken. Iedere dag brengen we drie ploegen. Vandaag deel vier met STVV (5,5/10), Union (5,5/10) en Cercle Brugge (5,6/10).

We gaven alleen quoteringen aan spelers die afgelopen zomer écht nieuw waren. U18-spelers, zoals Antonio Nusa bij Club Brugge, kregen geen quotering omdat ze te jong zijn om aan een beoordeling te onderwerpen.

...

Ons oordeelDe Truienaars maakten er sinds de intrede van DMM.com op Stayen een gewoonte van om tijdens de zomer een blik buitenlandse nieuwkomers open te doen van wie ze hoopten dat er een paar voor veel geld doorgesluisd konden worden naar het buitenland. In tegenstelling tot de voorbije seizoenen bleef de transfergekte deze keer uit bij STVV. Het management veranderde sinds de doortocht van Peter Maes zijn transferstrategie: naast jonge talenten met een potentiële doorverkoopwaarde die boven het gemiddelde ligt haalt het ook spelers op wie het in de toekomst wellicht geen meerwaarde zal boeken. En het moet gezegd worden dat er afgelopen zomer slim werd ingekocht. Dankzij het netwerk van Bernd Hollerbach kon de club de Duitsers Bauer en Leistner gratis ophalen en werd Reitz voor een seizoen op huurbasis losgeweekt bij Borussia Mönchengladbach. Reitz kon zich nog niet helemaal doorzetten, maar zowel Bauer als Leistner bleken een schot in de roos.Koita, de enige speler voor wie het bestuur naar Truiense normen een smak geld neertelde, mag zeker niet afgeschreven worden maar zijn transfer blijkt op dit moment geen voltreffer te zijn. Hara en Hayashi doen het aardig en van hen wordt verwacht dat ze hun aanvallende statistieken optrekken.Maar de strafste transfer van het Japanse management is wellicht die van trainer Hollerbach en de Duitse stafleden Dennis Schmitt (assistent-trainer) en Sebastian Klein (fysiektrainer). Het oordeel van de clubSportief directeur Andre Pinto: 'Waarom we maar zes nieuwkomers gehaald hebben? Covid-19 heeft natuurlijk niet geholpen, maar we beschikten al over een goede spelerskern en daardoor hebben we ervoor gekozen om alleen spelers te halen voor een aantal specifieke posities. En ik moet zeggen dat ik tevreden ben over de inbreng van de jongens. Het vergt tijd voor nieuwe spelers om zich aan te passen aan een lastige competitie als de Belgische. Maar ze hebben allemaal minuten gemaakt en ze hebben dit seizoen elk minstens één doelpunt gemaakt. En dat heeft bijgedragen tot onze resultaten.'Ze hebben verschillende kwaliteiten zodat het moeilijk is om er één speler uit te pikken die mij in positieve zin heeft verrast. Eigenlijk hebben ze mij allemaal verrast. Leistner met zijn leiderschap op en naast het veld. Bauer met zijn natuurlijke gave om op veel verschillende posities goed te spelen. De jonge Reitz met zijn volwassenheid. Hara, die ik al ken van toen hij vijftien jaar was en op de jeugdacademie van FC Tokio rondliep, met zijn snelle ontwikkeling. Hayashi voor al zijn energie en harde werk op het veld. En Koita, die zo onvoorspelbaar kan zijn voor verdedigers en tegenstanders.'Of Koita nog meer moet brengen? Hij heeft zich moeten aanpassen aan een nieuw team en een nieuwe omgeving. En bij zijn komst kampte hij met een kleine blessure. Maar hij wordt elke dag beter en in de laatste thuiswedstrijd tegen Antwerp heeft hij laten zien dat hij het in zich heeft om een half veld af te lopen met de bal aan de voet, de verdedigers te dribbelen en het ook mooi kan afmaken.'Ons oordeelFelice Mazzu houdt niet zo van roteren en dus stonden er dit seizoen maar zeventien verschillende spelers aan de aftrap bij Union. Van de nieuwkomers maakte de Japanner Mitoma, die half september werd geleend van Brighton, een sterke indruk, ook al stond hij slechts vier keer in de basis. Met drie goals deed hij in zijn eentje de match tegen Seraing kantelen en zijn invalbeurten waren meermaals beslissend. Ook Nieuwkoop voldoet. Hij kwam gratis van Feyenoord waar hij einde contract was en moest tot de zesde speeldag wachten om aan een wedstrijd te beginnen, maar sindsdien is hij een geducht wapen op de rechterflank. Marcq, geen onbekende voor de coach aangezien ze samen bij Charleroi zaten, was niet meteen een basisspeler, maar de Fransman maakte zich gaandeweg onmisbaar door zijn intelligente arbeid en zijn onverzettelijkheid. Ook op het middenveld begon Lazare, uitgeleend door Charleroi, prima aan het seizoen met een goal op het veld van Anderlecht. Maar de Ivoriaan wist zijn kans niet te grijpen: bij zijn eerste basisplaats, tegen Seraing, werd hij domweg uitgesloten. Avenatti heeft zijn niveau van bij Kortrijk nog niet hervonden en moet zich tevreden stellen met korte invalbeurten. Hetzelfde geldt voor de jonge Sorinola, die gratis kwam van de Engelse derdeklasser MK Dons. Lewis, die opgeleid is bij Chelsea, en de Italiaanse middenvelder Paolucci kregen alleen nog maar in de beker speelgelegenheid.Het oordeel van de clubSportief directeur Chris O'Loughlin: 'Als je al zo snel de balans opmaakt van een transferperiode, dan moet je voorzichtig zijn en er rekening mee houden dat nieuwe spelers, die in een nieuwe omgeving terechtkomen, wat aanpassingstijd nodig hebben. In elk geval vind ik dat onze transfers dit seizoen een succes zijn, want ze voelen zich allemaal erg betrokken. Ze zijn begaan met de club, met hun ploegmaats en de coach. En uiteraard hebben ze met hun kwaliteiten onze kern verrijkt, ook al moeten sommigen van hen momenteel wat geduld hebben omdat de ploeg zo goed draait.'De grootste voldoening? Ik noem niet graag namen. Het is geen goed signaal om dat te doen, dat is gevaarlijk. Natuurlijk hebben sommigen zich al meer in de kijker gespeeld dan anderen en hebben ze meer speeltijd gekregen. Maar iedereen blijft goed werken en onze trainingen zijn er competitief. Iedereen van de nieuwkomers heeft al gespeeld, hetzij in de competitie, hetzij in de beker. Degenen die minder spelen moeten geduld hebben, want we zijn uitgeschakeld in de beker en we hebben alleen nog de competitie.'Het is mogelijk dat er binnenkort nog nieuwe spelers komen, maar we gaan geen transfers doen alleen maar omdat er een transferperiode aankomt. Nieuwkomers moeten ons altijd iets kunnen bijbrengen, hetzij meteen, hetzij op lange termijn.'Ons oordeelDe zomer was zoals verwacht nogal woelig. Van de sleutelspelers die het spel van KVO vormgaven, bleven alleen de Franse regisseur Maxime D'Arpino en de Senegalese reus Makhtar Gueye in de koningin der badsteden. Jelle Bataille, Jack Hendry, Arthur Theate, Andrew Hjulsager en Fashion Sakala moesten vervangen worden, dat zijn vijf belangrijke pionnen in de basiself van de kustboys. Zes zelfs, als we er Kévin Vandendriessche bijtellen. Een opgave die nog lastiger werd omdat CEO Gauthier Ganaye tegelijkertijd een competitieve ploeg moest samenstellen in Nancy, dat overgekocht werd door de Pacific Media Group.Vier transfers van de kustboys gingen rechtstreeks naar Frankrijk, zeven andere nieuwkomers kwamen de vertrekkers aflossen, maar ze konden die niet doen vergeten. Goalgetter Ambrose stond op de radar van andere eersteklasseclubs. Hij kon Sakala niet doen vergeten, maar zorgde in zestien wedstrijden toch al voor zes beslissende acties (drie goals en drie assists) en kan veel verdedigers in eerste klasse in de problemen brengen. Rocha Santos is soms wat afwezig bij balverlies, maar is ook in staat tot geniale flitsen die wedstrijden winnen, ook al toont hij dat momenteel zelden.De ontgoochelingen situeren zich vooral in de verdediging, behalve dan wat betreft Koziello, wiens cv meer beloofde dan hij momenteel laat zien: noch Fortes, noch Medley konden overtuigen in een van de zwakste defensies van eerste klasse.Het oordeel van de clubTechnisch directeur Carlos Aviña: 'Iedereen streeft natuurlijk altijd naar perfectie. Maar overall bekeken houd ik toch een positief gevoel over aan de transfers die we deden. De uitdaging was om een nieuwe verdediging neer te zetten, want we verloren in totaal maar liefst vijf pionnen daar. Het was de bedoeling hen te vervangen door multifunctionele nieuwkomers. Op basis van de statistieken stel ik vast dat we in dit compartiment toch snel een zekere stabiliteit kunnen voorleggen. We staan aan de top van het klassement inzake toegestane schoten op doel. De marktwaarde van Daland verdrievoudigde al. Utkus is veelbelovend, werd Litouws international en groeit. Sousa kende net als Popovic wat pech met blessures, maar zij bevestigen hun grote potentieel. Voor onze Braziliaan kreeg ik zelfs al een bod van een CL-deelnemer. Van Miangue hadden we meer verwacht, maar een gebrek aan vertrouwen speelde hem parten.'Ik ben er zeker van dat de toekomst gunstig zal zijn voor Matondo. Rubio kwam jammer genoeg toe zonder voorbereiding, zat met een fysieke achterstand maar is net als Millán iemand die voor goals en assists zorgt. Zij gaan onder de hoede van de nieuwe coach Dominik Thalhammer waardevol zijn. Hij heeft niet enkel de reputatie jonge spelers individueel beter te maken, bovendien pakt hij uit met een hoge pressing. Risicovol, maar wij willen vooral een dapper en agressief team zien dat fysiek één van de sterkste in België zal zijn.'