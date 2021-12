Welke eersteklasser heeft afgelopen zomer de beste transfers gedaan? Sport/Voetbalmagazine zocht het uit en gaf ook het woord aan de club om een evaluatie te maken. Iedere dag brengen we drie ploegen. Vandaag deel vijf met KV Kortrijk (5,6/10), Anderlecht (5,6/10) en Zulte Waregem (5,8/10).

We gaven alleen quoteringen aan spelers die afgelopen zomer écht nieuw waren. U18-spelers, zoals Antonio Nusa bij Club Brugge, kregen geen quotering omdat ze te jong zijn om aan een beoordeling te onderwerpen. De persoonlijke beoordelingen van de spelers kan u terugvinden in het magazine van deze week. Hoe de spelers beoordeeld werden, vindt u onderaan dit artikel. De specifieke punten kan u deze week terugvinden in Sport/Voetbalmagazine.

6. KV Kortrijk (5,6/10)

Ons oordeel

Liefst elf nieuwe spelers haalde KV Kortrijk deze zomer. Zes daarvan werden geleend, drie kwamen via een vrije transfer (Fixelles, Vandendriessche en invallersdoelman Delle). Alleen voor Mbayo en Kadri werd een kleine transfersom betaald. Kortrijk haalde een paar voetballers die onmiddellijk inzetbaar waren (Vandendriessche, Fixelles), jong talent dat de tijd krijgt om zich aan te passen (zoals Mbayo) en spelers die lang geblesseerd waren (spitsen Alioui en Osabutey, twee jaar geleden nog bij Mouscron) en van wie het hoopt dat ze bij de Kerels een nieuwe start nemen.

Vier spelers arriveerden pas op de laatste dag van de mercato en draaien daarom nog niet op volle toeren: Alioui, Messaoudi, Torp en Osabutey. Op de rechterflank startte de van Manchester City geleende Moreno (vorig jaar bij Lommel) in alle wedstrijden, al vertaalt zijn bijdrage zich nog te weinig in statistieken. Vandendriessche toont zich op het middenveld de sterkhouder en de motor van de ploeg. Die andere gratis transfer op het middenveld, Fixelles, kon nog geen basisplaats afdwingen.

Van de jonge gehuurde Deense international Torp (van FC Midtjylland) wordt veel verwacht op de aanvallende positie centraal op het middenveld, maar daar lijkt de jonge Algerijn Kadri al verder te staan. Van de zes nieuwe spitsen staan het jonge talent Mbayo en de ervaren goalgetter Alioui het dichtst bij een basisplaats. De anderen moeten de komende zes maanden tonen of ze een plaats in 1A waard zijn.

Het oordeel van de club

Sportief directeur Rik Foulon: 'Als er veel spelers uitvloeien, moeten die plaatsen ook ingevuld worden. Dat gebeurde met direct inzetbare spelers en anderen die we op langere termijn evalueren. In de eerste categorie is Vandendriessche een voltreffer. We zitten al achter hem aan sinds hij van Mouscron naar Oostende ging. Hij is de motor van dit KVK, we zien hoe hij niet alleen op het veld maar ook in de kleedkamer de ploeg meetrekt. In Moreno geloven we ook, hij speelde quasi alles. Defensief werkt hij hard, aanvallend brengt hij ook heel wat kansen aan die niet altijd benut werden, waardoor zijn statistieken nog niet zo goed zijn. Kadri kan op het middenveld een meerwaarde brengen voor dit elftal. Dat lukt de laatste weken, al moet hij het verschil tussen de Algerijnse en de Belgische competitie nog overbruggen.

'Torp is nog jong, pas 21, kwam hier pas op de laatste dag aan en wordt afgeremd door blessures. Ik hoop dat hij in december al kan tonen wat voor een slimme voetballer hij is. Nog op het middenveld toonde Fixelles zijn waarde al, maar hij moet daar wel tegen Vandendriessche en Palaversa opboksen. Alioui blijft wat hangen omdat hij een jaar uit was en ook nu last heeft van blessures, maar hij is technisch een van onze betere spelers en heeft een neus voor goals. Herrmann en Osabutey moeten het verschil wegwerken tussen de Duitse Reggionalliga en 1A. Mbayo begon wisselvallig maar toont de laatste weken diepgang in de spits en maakt goeie acties. Messaoudi kwam pas laat aan en moet ook de omschakeling maken van de Algerijnse competitie naar de Belgische.'

Marlos Moreno © Belga Image

5. Anderlecht (5,6/10)

Ons oordeel

Als een ploeg week na week wordt samengesteld met vooral spelers die onlangs werden aangetrokken, dan zou je kunnen zeggen dat de transferperiode een voltreffer was, zeker wanneer je weet dat Anderlecht maar iets van een 12 miljoen euro uitgaf tijdens de zomer (de helft van Antwerp en drie keer minder dan Club Brugge).

Toch blijven we wat op onze honger zitten, want van die nieuwkomers zijn er niet veel die ondertussen al uitgeblonken hebben. Sommigen schitterden kortstondig en vielen dan terug, zoals Olsson, Raman of Zirkzee. En de statistieken van de spelers die gehaald werden om te scoren (Raman, Zirkzee en Kouamé) zijn teleurstellend. Ze speelden in het buitenland bij clubs uit de (sub)top, maar leggen nu een matig rapport voor. Met zijn enorme ervaring zou Refaelov de nieuwe gids moeten zijn, maar ook hij stelt eerder teleur.

En dan is er die vaststelling waarover de laatste weken meer en meer wordt gesproken: de jongeren van Neerpede komen nog amper in het stuk voor. Met uitzondering van Verschaeren kregen ze allemaal minder speeltijd dan vorig seizoen, terwijl ze toch een jaar ervaring extra hebben. Met de huidige kern zou je een ploeg kunnen samenstellen die voor honderd procent opgeleid is in Neerpede. Daar zijn we heel ver vandaan. Dat zou te begrijpen zijn mocht paars-wit over zijn tegenstanders walsen. Maar dat is slechts zelden het geval en we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de nieuwkomers van afgelopen zomer de weg versperren van de veronderstelde jonge talenten.

Lior Refaelov © Belga Image

Het oordeel van de club

Sportief directeur Peter Verbeke: 'Van onze tien transfers zijn er acht die al veel gespeeld hebben: Hoedt, Harwood- Bellis, Gómez, Olsson, Refaelov, Raman, Zirkzee en Kouamé. Je moet ook beseffen dat wij veel minder middelen hadden dan clubs als Antwerp of Brugge om onze kern te versterken. Dat valt gewoon niet te ontkennen. De speeltijd is er al, maar het is duidelijk dat we nog meer verwachten, van al onze spelers. Ze spelen wel nog geen vijf maanden samen, dus dat zou nog moeten verbeteren in de tweede helft van het seizoen. We verwachten bijvoorbeeld meer van Kouamé, want hij is een van de nieuwe spelers die al een zekere ervaring hebben. We verwachten ook dat een speler als Olsson zijn statistieken verbetert.

'Onze scoutingcel heeft vrijwillig geopteerd voor een mix van ervaring (Hoedt, Refaelov, Raman, Olsson) en jeugd (Harwood-Bellis, Gómez, Zirkzee). Magallán speelt heel weinig, Coosemans helemaal niet, maar zij zijn gehaald als doublures in geval van nood.

'Ik ga niet akkoord met de stelling dat de nieuwkomers van de zomer de weg zouden versperren voor de jongeren van onze academie. Voor elke positie hebben we een mogelijke invulling uit ons opleidingscentrum. Dat is uniek in België, het blijft een ongelooflijk project. Maar Vincent Kompany gaat onze jongeren niet koste wat het kost opstellen. Wij zijn Anderlecht, wij geven niet zomaar iemand een speelkans omdat het een speler is die we zelf hebben opgeleid.'

4. Zulte Waregem (5,8/10)

Ons oordeel

De grootste investering van de zomer, Zinho Gano, leverde Zulte Waregem ook het grootste rendement op, als targetspits met een neus voor doelpunten, zoals hij vorig seizoen bij KV Kortrijk ook bewees. Gano was een type dat Essevee de laatste jaren had gemist. Hij maakte die reputatie de voorbije maanden waar met 10 goals op 17 wedstrijden, als spitsbroeder van Vossen die ook al 11 keer scoorde - alleen het duo Vanzeir- Undav van Union is nog productiever in de Jupiler Pro League (25 goals). De laatste twee matchen werd Vossen wel naar de bank geschoven om meer balans in het elftal te creëren, na een stortvloed aan tegentreffers.

Veel werd ook verwacht van Vigen, die een motor op het middenveld moest worden. Na een sterk begin viel hij evenwel de laatste weken terug door blessures, net als die andere nieuwkomer uit Scandinavië, Sørmo. Flankaanvaller Kutesa werd op het einde van de transferperiode gehuurd van Stade Reims, en toonde vooral de laatste weken zijn dribbelvaardigheid en snelheid. De 20-jarige Fadera toonde ook al flitsen.

Boya belandde eind augustus, als huurspeler, aan de Gaverbeek en geeft de wankele defensie meer duelkracht. De Belgische nieuwkomers Hubert en Ciranni speelden hun matchen, zonder grote meerwaarde. Doumbia, gehuurd van Sporting Lissabon, was nog te wisselvallig. Centrale verdediger Van Aken speelde alleen in de openingsmatch en viel daarna geblesseerd uit.

Zinho Gano in het rijtje van Zulte Waregem. © Belga Image

Het oordeel van de club

Bestuurslid Philippe Detaellenaere: 'Prioriteit was onze defensie versterken, na het afscheid van Olivier Deschacht en Daniel Opare. Van Aken paste als linksvoetige centrale verdediger in dat plaatje, maar heeft door een voetblessure amper gespeeld - de grootste tegenvaller. Gelukkig heeft Boya de laatste vier matchen centraal achterin zijn stek gevonden: gestalte, duelkracht, goed uitvoetballend ook. Sørmo was op rechts een certitude in de eerste tien wedstrijden, maar kreeg daarna last van zijn knie. Nog onduidelijk hoelang hij, en ook Van Aken, out is. En of we in de winterstop alternatieven moeten aantrekken. Ciranni, een Belg met een goeie mentaliteit, doet het op rechts behoorlijk.

'Meer loopvermogen op het middenveld vonden we in Vigen. Die startte goed aan het seizoen, maar had de laatste weken af te rekenen met kleine blessures en ziekte. Als hij op de '8' uitgespeeld wordt, verwachten we nog veel van hem. Net als van Doumbia, die we in laatste instantie kosteloos hebben gehuurd van Sporting Lissabon

'Hubert zorgde voor stabiliteit, als leider ook naast het veld - zeer belangrijk. Verder wilden we met Fadera en Kutesa twee snelle, technisch vaardige jongens voor op de flanken. Zeker die laatste heeft zijn kwaliteiten al getoond. Ook Fadera, pas 20, ontwikkelt zich goed. Ideaal als foeriers, naast assistkoning Jean-Luc Dompé, voor Gano. Die toont waarom we hem hebben gehaald: scorend vermogen, gestalte, wegend op een verdediging... Een perfecte targetspits, al dan niet in combinatie met Vossen.'

Zo werden de spelers beoordeeld

De verschillende beoordelingen van de zomertransfers werden niet lukraak gegeven. Ze werkten via dit puntensysteem.

Speelt niet Speelt slecht Speelt goed Topspeler Gratis 4 5 8 10 Goedkoop 3 4 7 9 Normale prijs 2 3 7 8 Duur 1 2 6 8

Lees ook de andere delen van het Grote Transferrapport: Deel 1: Standard, Club Brugge, KAA Gent Deel 2: Beerschot, KRC Genk en KV Oostende Deel 3: Eupen, OH Leuven en Antwerp Deel 4: STVV, Union en Cercle Brugge

