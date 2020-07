De kogel is door de kerk: de komende twee seizoenen zal 1A uit 18 clubs bestaan en komen er mini-play-offs op het einde van het jaar. Dat besliste de Pro League op de Algemene Vergadering van vrijdag.

Er treden komend seizoen 18 ploegen aan in de hoogste voetbalklasse. Daarover heeft de algemene vergadering van de Pro League vrijdag in het Crowne Plaza in Diegem een akkoord bereikt. Het voorbije, onafgewerkte seizoen levert geen degradant op, waardoor Waasland-Beveren in 1A kan blijven. 1B-finalisten Beerschot en OH Leuven worden mee opgevist in de Jupiler Pro League.

De raad van bestuur van de Pro League veegde vrijdagochtend het idee om vast te houden aan een 1A met zestien ploegen van tafel. De juridische struikelblokken zouden de geplande competitiestart in het gedrang kunnen brengen, wat opnieuw tot enorme imagoschade voor het Belgisch voetbal zou leiden.

En dus werd het voorstel om het komend seizoen met 17 of 18 ploegen aan te vatten ter stemming voorgelegd. Het scenario met 17 ploegen, waardoor er elke speeldag één ploeg vrij zou zijn, werd niet breed genoeg gedragen. Ook rechtenhouder Eleven Sports had bezwaren. Voor de piste om met 18 ploegen door te gaan, werd wel een voldoende meerderheid gevonden. Waasland-Beveren haalt zo zijn gram, want hoeft niet te degraderen, en ook Beerschot en OH Leuven mogen zich opmaken voor duels in 1A.

OFFICIEEL | Er werd een akkoord bereikt: 1A wordt volgend seizoen met 18 ploegen gespeeld. Meer info volgt later. 🇧🇪 #HomeOfBelgianFootball pic.twitter.com/chiauPbNj6 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 31, 2020

