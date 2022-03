Morgen/donderdag prijkt België niet langer helemaal bovenaan de wereldranglijst van de FIFA. Brazilië neemt de eerste plaats van de Rode Duivels over.

Brazilië bleef de voorbije dagen in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone voor het WK foutloos. De Goddelijke Kanaries wonnen zowel van Chili (4-0) als Bolivia (0-4). België maakte een halve misstap in het oefenduel in Ierland (2-2) en won daarna thuis tegen Burkina Faso (3-0).

In het nieuwe klassement gaat de vijfvoudige wereldkampioen voorbij België en maakt zo een einde aan een onafgebroken heerschappij van de Duivels sinds september 2018.

Bondscoach Roberto Martinez gaf onlangs nog toe dat het 'lange tijd een doel was nummer een te zijn en te blijven' maar dat er, met het WK in het verschiet, nu andere prioriteiten zijn. 'Er zijn belangrijkere zaken nu. Het WK is het grote doel, daar werken we naartoe. Maar het was heel knap dat we zolang nummer een van de wereld waren. Enkel Brazilië en Spanje deden ooit beter', onderstreepte de Spanjaard.

Wereldkampioen Frankrijk behoudt de derde plaats voor Argentinië en Engeland.

