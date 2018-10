Het is officieel: Jess Thorup is de nieuwe coach van AA Gent

Nadat verschillende media het eerder al berichtten, bevestigt AA Gent nu ook officieel dat Jess Thorup de nieuwe coach van de Buffalo's wordt. Thorup is een 48-jarige Deen die overkomt van de Deense competitieleider Midtjyyland. Daar werkte hij sinds 2015, daarvoor trainde hij Esjberg en de Deense nationale U20 en U21.

Dinsdag landde Thorup in België, een dag later waren de onderhandelingen rond. De laatste keer dat de Deen van zich liet horen in België, was toen Midtjyyland drie jaar geleden met 1-3 won van en in Club Brugge. Later in die campagne won Midtjyyland ook nog met 2-1 van Manchester United, al moesten de Denen in de terugwedstrijd wel de duimen leggen.

'Ik wil winnen. Altijd.'

'Na mijn successen in Denemarken was dit het juiste moment voor mij om deze stap te zetten', vertelde Thorup in zijn eerste persconferentie als trainer van AA Gent. 'Gent is een ambitieuze club en ik ben een ambitieuze coach. Ik wil winnen. Altijd. Maar dat betekent niet dat je altijd hetzelfde systeem moet gebruiken. Het systeem hangt af van de spelers. Ik kijk eerst naar welk type spelers ik heb, daaraan pas ik mijn systeem aan. Niet omgekeerd.'

'Jess Thorup staat bekend als een coach die heel methodisch te werk gaat en die in staat is zijn spelers beter te maken', staat te lezen op de clubwebsite van AA Gent. 'We wensen hem veel succes bij onze club en kijken uit naar de komende samenwerking. '

Thorup is de opvolger van Yves Vanderhaeghe, die maandag aan de deur werd gezet. De voormalige Rode Duivel nam in september vorig jaar het roer over van Hein Vanhaezebrouck en gidste de Buffalo's vrij onverwacht naar Play-off I en zelfs Europees Voetbal. In de huidige competitie ging het Vanderhaeghe en zijn ploeg echter niet voor de wind. Uit de eerste tien matchen van de huidige competitie puurde AA Gent slechts 14 punten.