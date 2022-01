Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, analyseert de voetbalactualiteit van de voorbije week met speciale aandacht voor Club Brugge, Union en Cercle.

...

Union maakte een sterke indruk op Club Brugge en had deze wedstrijd altijd moeten winnen.Jacques Sys: 'Ze vergaten alleen de kansen af te maken. Of stuitten op een uitstekende Simon Mignolet. De kloof met Club Brugge had veel groter kunnen zijn, zeker ook als je nagaat dat ze de heenwedstrijd onverdiend verloren. Dan praat je over vijf punten meer. Union is echt een sterk blok, ze schuiven samen op, ze plooien samen terug, er zit een enorme collectieve spirit in de ploeg. En ze zijn fysiek niet stuk te krijgen, ook al sprak Felice Mazzù achteraf van vermoeidheid. Je merkt wel dat ze vrij veel overtredingen maken, geen zware weliswaar, maar op die manier breken ze bij momenten het ritme.'Opmerkelijk is dat Club zich op een bepaald moment aanpaste aan Union. Door in de tweede helft Lang te vervangen door Balanta, een tactische wissel om Casper Nielsen, de Deense schakelaar op het middenveld, minder ruimte te geven. Waarbij je je moet afvragen waarom Alfred Schreuder dat niet van in het begin deed.'Met vijf punten op negen is Schreuder niet op een denderende manier van start gegaan bij Club.Sys: 'Nee, het is niet duidelijk waar hij naartoe wil. En welke weg Club nu wil inslaan. Het heeft nu een principieel akkoord bereikt met de Deen Skov Olsen van Bologna, een vleugelaanvaller. Is dat om vanaf de flanken Bas Dost te bedienen, wat nu inderdaad te weinig gebeurt? Maar zijn er geen andere prioriteiten? Is er voldoende balans op het middenveld? Moet er vooral achteraan niemand bijkomen. Van daaruit opbouwen kan je met deze defensie moeilijk. En als je tegen Union Nsoki zag stuntelen... dat deed pijn aan de ogen. Het is niet de eerste keer dat de Fransman onzekerheid brengt in de verdediging.'Natuurlijk moet je Schreuder tijd geven en werd er vorig weekend op Standard bij momenten goed gevoetbald. Maar die vlotte combinaties zag je bij vlagen ook onder Philippe Clement. Met de trainerswissel wilde Club een nieuwe stap zetten. Die blijft voorlopig uit.'Dan heeft de trainerswissel bij Cercle meer effect.Sys: 'Dat is echt onwaarschijnlijk, 21 punten op 24 onder een trainer, Dominik Thalhammer, die niemand kende en waarover er zelfs een beetje lacherig werd gedaan. Omdat hij vooral vrouwen had getraind. En de enige match die ze onder hem verloren, op Union, was dan nog een beetje ongelukkig. Cercle stond daar aan de rust met 0-2 voor, uiteindelijk werd de match dan beslist door een owngoal.'Het werk van Thalhammer doet denken aan de stunt die Bernd Storck in 2019 met RE Mouscron verrichtte. De Oostenrijker blijft er bescheiden onder. Hij zei dat dit misschien ook onder Vanderhaeghe had gekund. Ik vraag me af hoe Vanderhaeghe zich nu voelt. Een tijdje geleden wees hij in een interview in de Krant van West-Vlaanderen, aangesproken over de ommekeer, naar een slechte match die Cercle op Eupen had gespeeld. Dat is toch een beetje flauw. Je zou van trainers verwachten dat ze ook kritisch naar zichzelf kunnen kijken. Zoals ze dat zelf van spelers vragen.'