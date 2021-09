In de eerste week van de Europese groepsfases kijkt redacteur Peter t'Kint uit naar de prestaties van de Belgische ploegen. 'September is de oogstmaand'.

Het is de week van de grote verwachtingen. Om te beginnen voor de Red Flames, die vrijdag beginnen aan hun kwalificatiecampagne voor het WK in 2023. Nadat ze zich al plaatsten voor het EK van 2022 kan een nieuw tornooi de populariteit van het vrouwenvoetbal nog meer een boost geven. Een WK-kwalificatie zou overigens een primeur zijn voor de Flames.

Het is de week van de grote verwachtingen. Om te beginnen voor de Red Flames, die vrijdag beginnen aan hun kwalificatiecampagne voor het WK in 2023. Nadat ze zich al plaatsten voor het EK van 2022 kan een nieuw tornooi de populariteit van het vrouwenvoetbal nog meer een boost geven. Een WK-kwalificatie zou overigens een primeur zijn voor de Flames. Hoge verwachtingen zijn er ook bij de diverse clubs die actief zijn in Europa. Gisteren, vandaag en morgen stonden en staan in het teken van Champions, Europa en Conference League en de start van de groepsfase. In een middelmatig internationaal seizoen vorig jaar, het op vier na slechtste van het voorbije decennium voor de Belgen, was er alleen wat feestgedruis in Brugge - net geen tweede ronde in de Champions League - en op de Bosuil, waar ze Tottenham over de knie legden. Maar voor beide teams was het na Nieuwjaar direct voorbij, corona sloeg toe in Brugge, terwijl op Antwerp de kern toen nog te beperkt was. De andere teams stelden zwaar teleur: vier punten voor Standard in de groepsfase, geen enkel zelfs voor KAA Gent. Voor een quantumsprong voorwaarts hebben de play-offs niet gezorgd, dat zagen we deze zomer bij moeizaam bevochten kwalificaties. Maar dat hoeft ook niet te verbazen. In een financieel sterk veranderd Europees voetballandschap scoren kleine landen zelden in de breedte, tenzij Portugal. Veelal is één ploeg hoofdverantwoordelijke voor de punten die de Europese ranking bepalen: Salzburg in Oostenrijk, Dinamo Zagreb in Kroatië, Slavia Praag in Tsjechië, FC Copenhagen in Denemarken of Ajax in Nederland. Bekijk je de Belgische clubcoëfficiënten over de voorbije tien jaar, dan is Anderlecht nog steeds de beste Belgische club. Bekijk je die over de laatste vijf jaar, dan is Club Brugge een eenzame Belgische koning. Club staat 36e op de Europese clubranking, de volgende in de rij is KAA Gent, met een 80e plaats. Verderop zijn er Standard (88e), KRC Genk (93e), Antwerp (110e) en Anderlecht (116e). Mede daarom is het uitkijken naar de stappen die Club Brugge zet in deze Champions League. Club investeerde fors: als je de cijfers van de laatste twee transferperiodes bekijkt, spendeerde het meer aan inkomende transfers dan... Real Madrid. Helaas zat de loting tegen: met PSG en Manchester City komen de verliezende finalisten van de voorbije twee jaar naar Jan Breydel. Twee ploegen uit de top tien in Europa over de voorbije vijf jaar: City staat tweede, vlak na Bayern, PSG zevende. De derde in de groep, Leipzig (17e in Europa de laatste vijf jaar), is Borussia Dortmund bijna voorbij als tweede ploeg van Duitsland, na Bayern. Leipzig promoveerde pas naar de Bundesliga in 2016. Club treft dus drie neorijken in het Europese voetbal van vandaag.De sterren uit Parijs zijn vanavond de eerste gasten op Jan Breydel. Mooier kan je als fan en ploeg niet dromen: het Europese debuut van Lionel Messi bij PSG op Brugse bodem. De eerste keer Messi in België tout court. De Brugse generale repetitie vrijdag was goed: veel beweging, een zich vlot integrerende Kamal Sowah, Hans Vanaken die de goeie interlandvorm meenam, en voorin dartel werk van Noa Lang en Charles De Ketelaere. September is de oogstmaand. Antwerp, KAA Gent en KRC Genk hebben ook fors geïnvesteerdmaar geen van deze drie hielden een goeie generale: KRC Genk liet zich in het slot verrassen door Union en was voordien voorin ook al weinig efficiënt. Antwerp won op Eupen, maar liep één helft onmachtig en niet in evenwicht achter de bal. En KAA Gent blaast al twee maanden onvoorspelbaar warm of koud. Een uitgekookt Charleroi kon al veel vroeger dan de 94e minuut de zege hebben veiliggesteld.