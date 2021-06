Toen bleek dat enkele Rode Duivels zich niet hebben laten vaccineren, stelden critici zich daar vragen bij. Peter Hespel, inspanningsfysioloog en hoogleraar aan de KU Leuven, vindt dat die 'weigering' sterk genuanceerd moet worden.

'Eerst en vooral wil ik benadrukken dat er nog geen structureel wetenschappelijk onderzoek is gevoerd naar de invloed van een covidvaccin op het uithoudingsvermogen en de spierkracht van een atleet', aldus Peter Hespel.

'Wij kunnen als inspanningsfysiologen op dit moment alleen voortgaan op de getuigenissen van gewone mensen, recreatieve atleten en topsporters. En bij al die drie categorieën zijn inderdaad geluiden te horen dat er soms sprake is van een fysieke terugval in de eerste, zelfs twee weken na het toedienen van het vaccin.'

Bij de Belgische zwemmers leeft bijvoorbeeld de twijfel of de matige prestaties op het EK in Boedapest onder meer daaraan te wijten zijn. Goed twee weken voor het EK (16 tot 23 mei) hebben zij immers hun eerste prik gekregen. Ook bij de atletiekbroers Borlée zou dat een thema zijn, gezien hun mindere prestaties van de laatste weken.

Zij, en ook veel andere Belgische olympiërs, worden in de voorbereiding op Tokio mee begeleid door Peter Hespel, maar hij wil dat niet bevestigen. Ook niet of zij een tweede prik, die in de loop van deze maand toegediend zou moeten worden, zullen weigeren of niet.'

'Ik kan alleen dit zeggen: hoe vroeger een atleet in aanloop naar een belangrijke competitie zijn of haar vaccin krijgt hoe beter. Dan vermijdt hij of zij zo'n terugval in een zeer belangrijke laatste zware trainingsperiode, of waarin hij of zij zich zelfs nog moet kwalificeren.'

'Helaas hebben onze olympiërs pas eind april hun eerste prik gekregen. Een politieke beslissing, en zeker toe te juichen, maar die timing was eigenlijk al te laat om de laatste weken, met nog een tweede prik, comfortabel en gerust naar de Spelen toe te leven.'

'Ik kan dus volkomen begrijpen dat je amper anderhalve maand voor Tokio weigerachtig staat ten opzichte van een vaccin waarvan je niet zeker weet wat de impact zal zijn. Of als je na de eerste prik al last hebt gehad. Ook op mentaal vlak brengt dat heel veel stress met zich mee. Zo'n onzekerheid kan je missen als de pest richting een competitie waar je vier jaar lang voor getraind hebt.'

Afweging

'Je moet natuurlijk de afweging maken, want zonder vaccin riskeer je een besmetting en het is al gebleken dat sommige atleten die besmet werden met het coronavirus daar maandenlang last van hebben gehad. Op langere termijn is dit nefast, maar voor de olympiërs vindt dé competitie van hun leven al over zeven weken plaats.'

Hetzelfde geldt volgens Hespel voor onze nationale voetbalploeg. 'Ik heb vanuit de staf van de Rode Duivels dezelfde vraag gekregen: of het opportuun is om spelers nu, amper tien dagen voor hun eerste match op 12 juni, te laten vaccineren. Ik heb hen verteld wat ik tegen u zeg. Dat de timing van die vaccinaties eigenlijk te laat is. En als het nu pas kan gebeuren, je niet weet hoe een speler zal reageren op die eerste prik.'

'In het slechtste geval niet goed, en dan is dat vlak voor het EK nefast voor de prestaties. Dan zou ik als speler, voor wie dit EK misschien mijn laatste kans is, ook argwanend zijn. De kritiek op die 'weigering' moet dus wel sterk genuanceerd worden', besluit Hespel.

