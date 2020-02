Het waren woelige weken voor ex-Buffalo Louis Verstraete. Die zat in gedachten al bij Waasland-Beveren, maar belandde uiteindelijk via Antwerpen in Oostende, nadat hij op weg leek naar Charleroi. Of hoe machtsspelletjes van makelaars het Belgische voetbal blijven beheersen.

Als u nog niet weet wat te kopen voor Louis Verstraetes komende verjaardag - hij wordt 21 op 4 mei - ga dan misschien voor een kompas. Dat laat de jonge Gentenaar alvast toe vlot zijn weg te vinden in dit land. Een raar land, waar je om van Gent naar Oostende te geraken via Antwerpen moet passeren. Dat dat geografisch niet helemaal klopt? Dat is zo. Maar het kan wél. Begin januari leek het voormalige Gentse jeugdproduct zelfs op weg naar Charleroi. Voor Mehdi Bayat was hij zelfs een van de prioriteiten van de wintermercato. Terecht, want de jonge belofteninternational die tegelijk opkuiser op het middenveld en aangever voor de tegenaanval is, leek het ideale profiel te hebben om bij de Zebra's de ongelukkige Cristophe Diandy te vervangen. Die scheurde in november zijn kruisbanden en is out voor de rest van het seizoen. In het Zwarte Land ziet men in Verstraete ook de ideale opvolger voor Marco Ilaimaharitra, die het zo goed doet op het middenveld dat hij op een dag op een veel hoger niveau verwacht wordt. Om die twee redenen wilde Mehdi Bayat de deal liefst afronden voor het vertrek op winterstage naar het Spaanse El Saler. Wanneer hij de zaken niet te lang wil laten aanslepen en het snel moet gaan, schakelt de afgevaardigd bestuurder van Charleroi het liefst zijn broer in. Mogi Bayat heeft de gewoonte om ook moeilijke dossiers in geen tijd rond te kunnen krijgen. Ook dit keer lijkt dat te lukken, ook al omdat Mogi een makelaar is met wie de algemeen directeur van KAA Gent, Michel Louwagie, graag en vaak zaken doet. In een uur lijkt de transfer afgerond, met een overgang die Charleroi zo'n 750.000 euro zou kosten. Kortom: de wintermercato die officieel begint op 1 januari is nog niet bezig of Louis Verstraete kent zijn toekomstige werkgever al. Om hem te overtuigen, laat men Karim Belhocine alvast contact opnemen met de jonge middenvelder. De trainer van Charleroi doet dat ook, op overtuigende wijze, aan de telefoon. De rest van de zaak zal afgehandeld worden door Bob Claes die de belangen van de speler vertegenwoordigt namens het makelaarskantoor Let's Play, en Mogi Bayat. De ultieme handtekening ontbreekt nog, maar dat is maar een kwestie van een paar dagen. Tot de Carolo's op stage vertrekken richting Valencia, maar zich zorgen beginnen te maken wanneer ze niets meer over de zaak horen. Een telefoontje van Gentvoorzitter Ivan De Witte maakt een en ander duidelijk. Het contract dat bij de onderhandelingen besproken werd, geldt blijkbaar niet meer. De speler zelf zou zo'n 30 procent extra vragen. Bij Charleroi vermoedt men dat de entourage van Verstraete zich bij het begin van de onderhandelingen gedribbeld voelde door de mensen die namens Charleroi de zaak in handen namen. Blijkbaar zijn er in België nog managers die verrast worden door Mogi bij het afsluiten van een zaak, of spelers die weigeren mee te gaan in een op voorhand vastgelegd scenario. Zoals ook het geval was bij de in extremis afgesprongen overstap van Clinton Mata in de zomer van 2017 naar Anderlecht. In plaats van terug te keren naar Waasland-Beveren, waar hij al eens op leenbasis speelde van januari 2018 tot juni, en waar hij bijna opnieuw getekend had op 31 augustus, gaat het richting Antwerp. Daar is men best tevreden met een jonge beloftevolle speler die men niet meteen nodig heeft, maar die op termijn wel nuttig kan zijn bij de noodzakelijke verjonging van het team. Rest alleen de vraag waar men hem in afwachting kan parkeren. Dat blijkt uiteindelijk KV Oostende te zijn. De speler zelf zou perplex gestaan hebben toen hij zijn definitieve bestemming vernam. Verstraete is nog geen 21 jaar oud, maar al helemaal ingewijd in de rare gewoontes van een milieu waar de voornaamste betrokkene vaak als laatste op de hoogte is wat er met hem gebeurt en waar zijn weg heen voert.