In januari dreigde nog degradatie voor Royal Knokke FC, nu doet het nog meer voor de titel in Eerste Nationale.

De remonte van RKFC de laatste weken valt op. Aan de winterstop stond de club dertiende, vorig weekend klommen ze op naar de eerste plaats. Volgens COO Thomas Bernaert is die goede terugronde te danken aan het huiswerk dat het team begin dit jaar maakte: 'Onze sportief directeur Kristof Arys heeft fantastisch werk geleverd tijdens de wintermercato, want onze vier wintertransfers zijn allemaal geslaagd. De ommezwaai waarvoor die jongens zorgden, werpt zijn vruchten af in de terugronde. Zowel bij de sportieve staf, de spelersgroep als de entourage zie je dat de sfeer veranderd is. Als ze winnen, kunnen voetballers de wereld aan en willen ze zo snel mogelijk hun volgende wedstrijd spelen. Met het zelfvertrouwen zit het zo goed dat ze voor de titel willen gaan. Twee weken geleden dachten we daar nog niet aan, toen schrokken we al omdat we meededen voor de top vier.'

Stadion

Zoals meer clubs op het hoogste amateurniveau vroeg ook Royal Knokke FC geen licentie aan voor 1B, maar dat tempert de ambities niet: 'Als je aan kop van het klassement staat, doe je alles om die titel binnen te halen, want het staat mooi op je palmares. In 2018 werden we al kampioen zonder promotie naar 1B, dus waarom zouden we dat niet opnieuw doen?'

Net zoals veel andere amateurteams blijkt het stadion een probleem voor de overstap naar het profvoetbal: 'Sinds 2019 hebben wij een nieuw stadion, maar dat voldoet niet aan de voorwaarden voor een hogere reeks. Daarvoor moeten opnieuw enkele honderdduizenden euro's geïnvesteerd worden. Wij willen een correcte club zijn die de lonen altijd op tijd betaald, dus voor de gezondheid van RKFC kunnen we die investeringen nu niet doen. Ik hoop dat we met ons team kunnen samenzitten om die licentie binnen enkele jaren wel aan te vragen.'

Drie sterren

De sportieve successen lokken ook weer extra supporters naar het Burgemeester Graaf Leopold Lippens Park. 'Gemiddeld ontvangen wij 550 tot 600 fans, maar de laatste drie of vier speeldagen zijn dat er veel meer. Door de goede resultaten waren er afgelopen weekend tegen Winkel Sport 826 mensen aanwezig. Onze coach Yves Van Borm is hier al meerdere seizoenen en doet het nu weer fantastisch als kapitein van het schip. Maar de rest van de medewerkers mag ook een pluim op zijn hoed steken. We behalen onze successen als "one team".'

RKFC wil er voor iedereen zijn, dus wordt er ook sterk ingezet op jeugdvoetbal. 'Ons eerste elftal zette heel snel stappen sinds onze voorzitter Vincent Vanhonsebrouck hier is. Die snelle opmars van provinciaal voetbal naar Eerste Nationale kon onze jeugdwerking niet volgen. Dit jaar hebben we onze licentie voor drie sterren en interprovinciaal voetbal aangevraagd. Door het fantastische werk van jeugdmanager Sven Cnudde mogen we die stap volgend seizoen maken. Naast die drie sterren is er veel geïnvesteerd. We hebben coördinatoren boven- en middenbouw, er is jeugdscouting aanwezig en we werken nu met een VEO-camera. Al die stappen moeten uiteindelijk leiden tot een sterkere jeugdopleiding, zodat er op termijn jeugdspelers aansluiten bij het eerste elftal.'

De remonte van RKFC de laatste weken valt op. Aan de winterstop stond de club dertiende, vorig weekend klommen ze op naar de eerste plaats. Volgens COO Thomas Bernaert is die goede terugronde te danken aan het huiswerk dat het team begin dit jaar maakte: 'Onze sportief directeur Kristof Arys heeft fantastisch werk geleverd tijdens de wintermercato, want onze vier wintertransfers zijn allemaal geslaagd. De ommezwaai waarvoor die jongens zorgden, werpt zijn vruchten af in de terugronde. Zowel bij de sportieve staf, de spelersgroep als de entourage zie je dat de sfeer veranderd is. Als ze winnen, kunnen voetballers de wereld aan en willen ze zo snel mogelijk hun volgende wedstrijd spelen. Met het zelfvertrouwen zit het zo goed dat ze voor de titel willen gaan. Twee weken geleden dachten we daar nog niet aan, toen schrokken we al omdat we meededen voor de top vier.'Zoals meer clubs op het hoogste amateurniveau vroeg ook Royal Knokke FC geen licentie aan voor 1B, maar dat tempert de ambities niet: 'Als je aan kop van het klassement staat, doe je alles om die titel binnen te halen, want het staat mooi op je palmares. In 2018 werden we al kampioen zonder promotie naar 1B, dus waarom zouden we dat niet opnieuw doen?'Net zoals veel andere amateurteams blijkt het stadion een probleem voor de overstap naar het profvoetbal: 'Sinds 2019 hebben wij een nieuw stadion, maar dat voldoet niet aan de voorwaarden voor een hogere reeks. Daarvoor moeten opnieuw enkele honderdduizenden euro's geïnvesteerd worden. Wij willen een correcte club zijn die de lonen altijd op tijd betaald, dus voor de gezondheid van RKFC kunnen we die investeringen nu niet doen. Ik hoop dat we met ons team kunnen samenzitten om die licentie binnen enkele jaren wel aan te vragen.'De sportieve successen lokken ook weer extra supporters naar het Burgemeester Graaf Leopold Lippens Park. 'Gemiddeld ontvangen wij 550 tot 600 fans, maar de laatste drie of vier speeldagen zijn dat er veel meer. Door de goede resultaten waren er afgelopen weekend tegen Winkel Sport 826 mensen aanwezig. Onze coach Yves Van Borm is hier al meerdere seizoenen en doet het nu weer fantastisch als kapitein van het schip. Maar de rest van de medewerkers mag ook een pluim op zijn hoed steken. We behalen onze successen als "one team".' RKFC wil er voor iedereen zijn, dus wordt er ook sterk ingezet op jeugdvoetbal. 'Ons eerste elftal zette heel snel stappen sinds onze voorzitter Vincent Vanhonsebrouck hier is. Die snelle opmars van provinciaal voetbal naar Eerste Nationale kon onze jeugdwerking niet volgen. Dit jaar hebben we onze licentie voor drie sterren en interprovinciaal voetbal aangevraagd. Door het fantastische werk van jeugdmanager Sven Cnudde mogen we die stap volgend seizoen maken. Naast die drie sterren is er veel geïnvesteerd. We hebben coördinatoren boven- en middenbouw, er is jeugdscouting aanwezig en we werken nu met een VEO-camera. Al die stappen moeten uiteindelijk leiden tot een sterkere jeugdopleiding, zodat er op termijn jeugdspelers aansluiten bij het eerste elftal.'