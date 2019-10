Geen Mbaye Diagne _ nochtans fit _ in de wedstrijdkern voor het CL-treffen met PSG vanavond. Wat is er aan de hand met de spits die Club Brugge voor de neus van Anderlecht afsnoepte?

Anderlecht greep zich eind augustus naar het hoofd. Het dacht in Mbaye Diagne, 27 en spits op overschot bij Galatasaray, de ontbrekende schakel op het bord van Vincent Kompany te hebben gevonden, maar zag de Senegalese spits door concurrent Club Brugge op het station in Brussel 'geschaakt'.

Club zag zijn vertrouwen in de spits vooralsnog niet bevestigd. Bijna twee maanden later wacht Diagne nog steeds op een eerste basisplaats in de competitie. Hij viel wel al drie keer in, voor in totaal 47 minuten, en was daarbij wel goed voor drie goals.

Eentje ervan bracht hem nationale beroemdheid: bij de vierde treffer tegen KAA Gent trok hij zijn truitje uit en nipte hij aan het drankbekertje van een fan. Maar of het met Diagne bij Club Brugge ooit wat wordt, valt af te wachten. Een verhaal dat als een rode draad door zijn carrière loopt. Acht jaar is hij inmiddels prof en met Club is hij al aan zijn elfde ploeg toe.

Manieren om hem te prikkelen

Een van die elf was Westerlo, waar Diagne in de eerste helft van 2015 voetbalde. Het was Dennis van Wijk die hem naar de Kempen haalde, maar nog voor zijn komst werd vervangen door Harm van Veldhoven, die Diagne moest verder kneden.

"Op zich heb ik positieve herinneringen aan die jongen, hij heeft Westerlo mooie momenten bezorgd. Zijn bedoelingen waren direct duidelijk: onder contract bij Juventus en zich hier tonen, even zijn ding komen doen. 'En als ik daar een beetje mijn plezier in heb en ik kan wedstrijden spelen, ga ik weer terug naar Juventus.'

'Hij was eigenlijk niet bezig met Westerlo, leefde wat meer in zijn eigen wereld. (droog) Een paar keer kwam trainen niet uit met zijn programma en dan kwam hij gewoon niet.'

'Ik heb er af en toe mijn dingen mee gehad en hem op de bank gezet, maar hij had kwaliteiten waar je niet naast kon kijken. Het was alleen zoeken naar een manier om hem te prikkelen. Er zijn landen waar discipline wat anders is, wat vrijer en daar moest hij zijn stappen in maken.'

Geen jongen voor de flank

'Zoals het met hem is gelopen, verwondert me niet', vervolgt Van Veldhoven. 'Potentie heeft hij zeker, maar hoe houd je zo iemand de hele tijd bij de les? Het gaat ook vaak om het mentale gedeelte, de passie, de drang om in een wedstrijd te blijven. Daar ligt voor zulke jongens de uitdaging. Ze binnen een tactisch schema halen en houden. Als je de top wil halen, weet je dat het daar om gaat.'

'Misschien is het wel een speler die iets meer op zichzelf speelt, maar als hij goed is in het omschakelen, kun je dat als trainer nog wel wegzetten. Hij moet wel centraal spelen, het is geen jongen voor de flank. 9 of 9,5 zijn voor mij posities waarop hij het beste tot zijn recht zou moeten kunnen komen.'

Het hele levensverhaal van Mbaye Diagne leest u deze week in Sport/Voetbalmagazine.