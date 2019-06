Op welke mensen zal Vincent Kompany een beroep doen om zijn kern samen te stellen? En wie zal hem helpen om een zekere gemoedsrust te vinden in het gekkenhuis dat Anderlecht is geworden? Sport/Voetbalmagazine legde een deel van het netwerk van Kompany bloot.

Jacques Lichtenstein

De man die de mee de overname van Marc Coucke orkestreerde mag er prat op gaan dat hij sinds het prille begin de zaakwaarnemer is van Vincent Kompany. Jacques Lichtenstein werd in eerste instantie getipt door Daniel De Temmerman, die een tiental jaar voor Anderlecht werkte en begin de jaren 2000 de overstap maakte naar Eleven Management. In een periode waar er nog meer ouders langs de zijlijn stonden dan makelaars was Lichtenstein de eerste die zich echt is beginnen te verdiepen in Kompany.

...