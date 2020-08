Anderlecht is grondig aan het veranderen. Deze week kan je in Sport/Voetbalmagazine meer te weten komen over de nieuwe filosofie van paars-wit.

'In de oude structuur deed iedereen maar wat en waren er mensen die liever lui waren dan moe.' En ook: 'Aan zijn eerste rekruteringsronde kon je zien dat Marc Coucke onervaren is en voetbalkennis tekortkomt. We hebben bijvoorbeeld nooit geweten wat Pär Zetterberg verondersteld werd te doen. En Frank Arnesen kwam naar Anderlecht op zijn pensioen voor te bereiden.'

Aldus spreekt een insider over dat wat er zich de voorbij maanden bij Anderlecht afspeelde. Nu is er met Wouter Vandenhaute, Karel Van Eetvelt en Peter Verbeke een nieuw triumviraat. Kan dat werken? En heeft Marc Coucke echt een stap opzijgezet en zich teruggetrokken uit de dagelijkse besluitvorming? Of blijft hij als eigenaar zijn zegje doen als er belangrijke beslissingen moeten genomen worden?

Sport/Voetbalmagazine graaft de achtergronden op van de opmerkelijke machtswissel bij Anderlecht. De driekoppige bestuurlijke top heeft zich tot doel gesteld de voorsprong die Club Brugge de laatste jaren heeft opgebouwd te verkleinen. Er heeft zich een andere manier van denken geïnstalleerd in het Brusselse voetbalbolwerk. Onderhandelingen met makelaars zullen bijvoorbeeld strikt gereglementeerd zijn en de nieuwe CEO Karel Van Eetvelt wil niet meedoen aan het gangbare spierballengerol in de voetbalwereld. Transferbedragen en salarissen zullen gerationaliseerd worden en excessen behoren tot het verleden. Want de club moet financieel weer gezond gemaakt worden.

Lees de volledige analyse van het nieuwe Anderlecht in Sport/Voetbalmagazine van 5 augustus.

