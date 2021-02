De boekhouding van Anderlecht toont een ongeziene loonmassa en die is mee de oorzaak van de financiële zorgen van paars-wit.

Ondanks de annulering van de play-offs lijkt de val flink afgeremd. De omzet van Anderlecht liep van 52,1 miljoen euro in het vorige boekjaar slechts terug tot 51,6 miljoen. Maar dat is misschien het enige goede nieuws. Het probleem is dat de loonmassa van RSCA hóger ligt, terwijl die volgens alle aanbevelingen slechts 70 procent van de omzet zou mogen bedragen - bij Club Brugge is het bijvoorbeeld 64 procent. Op 30 juni 2020 gaf de paars-witte boekhouding aan dat de loonmassa 112 procent bedroeg van de omzet. Dat is veel te veel om op termijn houdbaar te zijn, ook al heeft Peter Verbeke hier en daar wat overbodige spelers elders kunnen stallen en dat cijfer de voorbije maanden dus wat doen dalen. 58 miljoen euro is een historisch plafond voor een loonmassa van een club in de Pro League. Ter vergelijking: de kampioen uit Brugge schreef eind juni 46,3 miljoen euro in de kolom 'salarissen', terwijl de andere clubs van de G5 onder de 40 miljoen blijven. Die reusachtige som is het resultaat van jaren met nieuwe projecten die allemaal het doel hadden om weer aan de absolute top te geraken. Toen Luc Devroe door Marc Coucke werd aangesteld, bood hij enkele spelers van KV Oostende een salaris dat ver boven hun waarde lag. En de voorzitter bood zelf een koninklijk salaris aan Adrien Trebel, zelfs zonder dat de Fransman en zijn entourage daar moesten op aandringen. Nadien gaf Michael Verschueren bepaalde spelers een surrealistische loonsverhoging. En dan hebben we het nog niet eens over de komst van Vincent Kompany, in dezelfde loonschaal als Nacer Chadli of Samir Nasri. De reeds stevige loonmassa schoot daarmee nog eens de hoogte in. De club leeft boven haar stand en noteert een verlies van 65 miljoen euro over de laatste twee jaar. En dat ondanks twee kapitaalsverhogingen voor een totaalbedrag van 32,3 miljoen euro. Toen hij het voorzitterschap aan Wouter Vandenhaute overliet, beloofde Marc Coucke nieuw kapitaal, zodat de recordkampioen sneller weer aan de top zou geraken. Maar de minderheidsaandeelhouders, die weigerden om hun bijdrage te verhogen zonder dat ze daar beslissingsmacht voor in de plaats zouden krijgen, staken daar een stokje voor. De kapitaalsverhoging van 5 miljoen euro die overeengekomen is voor 2021, is gewoon het minimum om de licentie niet in gevaar te brengen. Door een gebrek aan liquide middelen loopt het bedrijf RSCA een groot risico op korte termijn. Om gezond te zijn zou de current ratio van de liquiditeit minstens tussen de 0,7 en de 0,9 moeten bedragen, maar bij Anderlecht is dat 0,55. Dat zou op korte termijn tot betalingsproblemen kunnen leiden.Anderlecht hoeft zich wel geen zorgen te maken om de sancties die er staan op excessieve kapitaalsverhogingen (zoals minder spelers op het scheidsrechtersblad of puntenaftrek), omdat de regels van de Financial Fair Play werden versoepeld vanwege de pandemie. Door de uitbraak van corona en de impact daarvan op de rekeningen van de Belgische clubs liet de voetbalbond de teugels wat vieren. Bepaalde clubs, Antwerp op kop, konden hun kapitaal verhogen zonder beschuldigd te worden van financiële doping of oneerlijke concurrentie. Uit het reglement van de KBVB werd de limiet van 30 miljoen euro over meerdere seizoenen geschrapt. Niettemin moeten ze bij paars-wit binnenskamers een akkoord vinden om Peter Verbeke en zijn team de mogelijkheid op een ambitieuze politiek te bieden. Ambitieuzer alleszins dan voortdurend andere spelers lenen om de jeugd te omkaderen. Anders zal het onvermijdelijk zijn om een parel uit de jeugdacademie te verkopen om het hoofd boven water te houden. Zal Anderlecht, na het vertrek van Jérémy Doku, komende zomer nog een keer de financiële noden moeten laten primeren op de sportieve ambities?